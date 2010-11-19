Церква не має вирішувати свої питання за рахунок хворих на СНІД

Громадськість проти того, щоб церква вирішувала свої господарські питання за рахунок хворих на ВІЛ/СНІД.

Про це УНІАН повідомив заступник голови Координаційної ради "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом (ЛЖВ)" Дмитро ШЕРЕМБЕЙ під час Національної науково-практичної конференції з питань ВІЛ/СНІД «За кожне життя разом».

За його словами, уряд прийняв постанову, згідно з якою провідна в країні і всій Східній Європі клініка, яка займається проблемами ВІЛ/СНІДу в Україні, виселяється зі своїх приміщень, які розташовані поряд з монастирем київської Лаври. «До цієї клініки привозять найважчих хворих з усієї України і навколишніх країн і завдяки професійним лікарям і сучасному технічному оснащенню їх витягали з того світу», - відзначив Д.ШЕРЕМБЕЙ.

Зокрема, вже створено робочу групу, яка шукає приміщення, куди перевести клініку. При цьому, Д.ШЕРЕМБЕЙ наголосив, що досі не зрозумілі джерела фінансування на таке переселення.

За його словами, це рішення уряду обурило всю громадськість. «Країна, яка перебуває в епідемії ВІЛ, навпаки повинна вкладати в розвиток таких клінік, а не викидати їх. Коли епідемія, в країні немає таблеток, і уряд заявляє, що у них немає грошей на придбання таблеток для цієї категорії хворих, зокрема дітей, і люди в результаті вмирають. А потім уряд говорить, що побудує нову лікарню – ми вважаємо це брехнею», - відзначив представник громадської організації.

За його словами, єдиною причиною виселити лікарню з території біля Лаври, є прагнення уряду «розрахуватися з московським патріархатом» за підтримку на виборах. «Всі приміщення віддають московському патріархату, і їм плювати - лікарня там чи пологовий будинок, музей – віддають усе і не замислюються про долю людей, які проходять лікування», - наголосив Д.ШЕРЕМБЕЙ.

«Громадянське суспільство наполягає, що клініка має залишитися на своєму місці, ми наполягаємо, щоб настоятель монастиря вибачився перед ВІЛ-позитивним співтовариством України за те, що він їх ображав в ефірі загальнонаціональних каналів телебачення. Нам не приємно і образливо, що церква такими методами вирішує свої господарські питання», - відзначив він.