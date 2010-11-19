Під час Євро-2012 пройде кампанія із захисту прав дитини

Під час матчів фінального етапу Євро-2012 в Україні буде проведено кампанію із захисту прав дитини "Давай разом".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, кампанія ініційована Представництвом Дитячого фонду в Україні (ЮНІСЕФ) та буде організована спільно Міністерством України у справах сім`ї, молоді та спорту, ЮНІСЕФ і низкою неурядових організацій, які побажали приєднатися до акції.

Акція буде спрямована на захист прав дітей, жінок, протидію насильству, протидію вживанню наркотиків, пропагування терпимості і толерантного ставлення до слабшого.

Сьогодні відбулося перше засідання Організаційного комітету з проведення кампанії "Давай разом", який очолив заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Сергій ГЛУЩЕНКО.

Як йшлося на засіданні, проведення заключного етапу Євро-2012 - це не лише грандіозна подія для спорту та економіки України, а й бізнес-акція, яка має нести соціальну відповідальність. При цьому, як зазначали виступаючі, під час таких масштабних подій відкриваються кордони для прийому величезної кількості гостей у міста проведення матчів, що впливає на рівень збільшення випадків насильства проти жінок, дітей тощо. З огляду на це було запропоновано проведення кампанії захисту прав дитини "Давай разом".

С.ГЛУЩЕНКО підтримав проведення кампанії, запропонувавши почати її за рік до початку Євро-2012 для підвищення ефективності.

Окрім цього, було запропоновано у рамках кампанії провести підкампанію щодо формування у батьків відповідального ставлення до здоров`я дітей, підготовку волонтерів для участі у кампанії та можливість одночасного проведення її не тільки в Україні, а й у Польщі.