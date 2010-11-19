Президент доручив уряду вжити заходів з реформування системи охорони здоров'я

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду вжити заходів щодо реформування системи охорони здоров`я, спрямованої на підвищення якості і доступності медичної допомоги для громадян України.

Про це йдеться в дорученні глави держави, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

Зокрема, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ має до 10 грудня 2010 року доопрацювати та подати Президентові законопроект «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров`я» для внесення його на розгляд Верховної Ради України як невідкладного.

Також прем’єр до 15 січня 2011 року має забезпечити підготовку і внесення в установленому порядку на розгляд ВР проектів законів: про порядок проведення реформування системи охорони здоров`я в пілотних регіонах; про особливості діяльності закладів охорони здоров`я та закупівлі медичних послуг.

Крім того, Президент доручив керівнику уряду до 1 грудня 2010 року затвердити план заходів для суттєвого поліпшення умов оплати праці та соціального забезпечення лікарів і медичних працівників; визначити механізм забезпечення житлом лікарів і медичних працівників, зайнятих у закладах охорони здоров`я первинного рівня медико-санітарної допомоги у сільській місцевості; передбачати відповідні видатки під час доопрацювання проекту закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік» та під час підготовки проектів законів про державний бюджет України на 2012 та наступні роки.

До 30 грудня 2010 року М.АЗАРОВ має вжити заходів для удосконалення вузівської та післядипломної освіти лікарів, ураховуючи потребу регіонів у лікарях загальної практики – сімейної медицини.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Зиновій МИТНИК, відповідно до доручення, до 30 листопада 2010 року має затвердити необхідні для впровадження реформи нормативні акти та методичні матеріали, у тому числі щодо порядку проведення інвентаризації матеріально-технічного стану та кадрового забезпечення системи охорони здоров`я на місцевому рівні; до 30 грудня 2010 року забезпечити удосконалення з урахуванням міжнародного досвіду підготовки фахівців з організації та управління охороною здоров`я.

Також глава МОЗ має забезпечувати інформаційний супровід реформи.

Крім того, Президент доручив З.МИТНИКУ, іншим урядовцям та керівникам міських державних адміністрацій до 22 квітня 2011 року розробити проекти планів-схем мережі госпітальних округів по кожному регіону з урахуванням результатів інвентаризації медичних закладів місцевого рівня та аудиту стану шляхів сполучення такого регіону. При цьому потрібно врахувати специфіку регіонів, стандарти оновленої системи невідкладної медичної допомоги та передбачити відповідні механізми міжрегіональної співпраці.

Керівники областей до 1 січня 2011 року мають забезпечити проведення інвентаризації матеріально-технічного стану та кадрового забезпечення системи перинатальної допомоги на регіональному рівні.

М.АЗАРОВ, З.МИТНИК та міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО мають до 1 січня 2011 року забезпечити внесення змін до Державної програми «Репродуктивне здоров`я нації» на період до 2015 року щодо передбачення необхідних коштів для створення мережі перинатальних центрів у 27 регіонах України протягом 2011-2013 років. Також їх зобов’язано затвердити план-графік введення в експлуатацію кожного з обласних перинатальних центрів.

Крім того, Президент доручив урядовцям відновити ряд інших програм в сфері охорони здоров’я.