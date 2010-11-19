Завтра в Україні – 10° тепла

20 листопада в Україні невеликий дощ, вдень – 10° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в суботу буде хмарно з проясненнями. Вночі в західних областях, вдень на Правобережжі - часом дощ, на решті території - без істотних опадів. Вночі та вранці в південній та східній частині місцями туман. Вітер південно-східний (на заході південно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі - 3-8° тепла, вдень - 6-11°, у південних областях - 10-15°; в Криму вночі - 6-11°, вдень - 12-17°; на високогір`ї Карпат протягом доби - 1-6° тепла.

По Київській області хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 3-8° тепла, вдень - 6-11°.

У Києві хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 4-6° тепла, вдень - 8-10°.