Посилять контроль за спецзасобами для перевезення дітей
Безпека дорожнього руху
Державтоінспекція України посилить контроль за використанням водіями автомобілів спеціальних засобів для перевезення дітей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник прес-служби Департаменту ДАІ МВС України Євген КРАВЕЦЬ сьогодні в Києві під час круглого столу з нагоди тижня безпеки дорожнього руху, який проводиться з 15 по 21 листопада.
“Найближчим часом ми будемо посилювати контроль за використанням водіями засобів безпеки для дітей, які перевозяться в автомобілях”, - сказав він.
При цьому Є.КРАВЕЦЬ поінформував, що за 10 місяців цього року в Україні сталося 27 тис. 157 ДТП з тяжкими наслідками, в яких 3 тис. 719 осіб загинули і 32 тис. 476 отримали травми. Із загальної кількості автопригод понад 3 тисячі виникли за участю дітей, з яких 134 загинули і 3,5 тисячі отримали травми.
У той же час начальник прес-служби зауважив, що за останні чотири роки в Україні кількість ДТП із загибеллю дітей зменшилася в сім разів. За словами Є.КРАВЦЯ, така тенденція склалася, насамперед, завдяки посиленню профілактично-роз’яснювальної роботи щодо дотримання ПДР.