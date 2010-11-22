В Україні захистять право людини на психологічну безпеку

При Омбудсмані буде створено координаційну раду щодо захисту прав людини на психологічну безпеку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.

Під час міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології», яка відбулася в Харкові і зібрала фахівців з Росії, Білорусі, країн Балтії, Німеччини та України, було проведено відеозв’язок з Уповноваженим ВР з прав людини Н.КАРПАЧОВОЮ.

У своїй доповіді Омбудсман акцентувала увагу на необхідності ефективного захисту прав людини в умовах надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального походження.

Н.КАРПАЧОВА високо оцінила теоретичні розробки співробітників науково-дослідної лабораторії екстремальної і кризової психології Національного університету цивільного захисту України, а також роботу лікарів-комбустіологів, фахівців медицини катастроф, їхню ефективну співпрацю разом з іншими фахівцями МНС з командою Омбудсмана в екстремальних ситуаціях внаслідок аварій на донецьких шахтах імені Засядька та Карла Маркса, вибуху газу в житловому будинку у Дніпропетровську, руйнівних повеней у західних областях України, а також при звільненні з піратського полону екіпажу судна "Леманн Тімбер".

На її думку, цей надзвичайно важливий досвід сприяв визначенню конкретних завдань посилення психологічного захисту населення в екстремальних і кризових умовах, зокрема, постраждалих, членів їхніх сімей не лише під час надзвичайних ситуацій, але й після них.

Уповноважений ВР з прав людини переконана: при виникненні таких масштабних трагедій вкрай необхідна чітка координація дій служб захисту, в тому числі рятувальників, медиків, а також силових структур.

Аналізуючи повсякденну практику працівників МНС і Секретаріату Уповноваженого з прав людини, Н.КАРПАЧОВА зазначила, що їх об’єднує постійна націленість на захист головного права людини – права на життя. “Вони пропускають через свої гарячі серця біль і страждання людей», – сказала вона. За статистикою МНС, упродовж шести останніх років лише через самогубство пішли з життя 40 працівників цього міністерства. Тому, на думку Омбудсмана, самі рятувальники теж потребують надійного психологічного захисту і реабілітації.

Н.КАРПАЧОВА вважає, що для подолання синдрому «психічного вигорання» слід розробити спеціальний соціально-психологічний тренінг з урахуванням специфіки професійної діяльності як працівників МНС, так і експертів Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини. «У нас, як і у вас, кризових психологів, екстремальний профіль діяльності», – наголосила Омбудсман.

Н.КАРПАЧОВА підтримала пропозицію учасників конференції створити Координаційну раду щодо захисту прав людини на соціально-психологічну безпеку при Уповноваженому ВР з прав людини.