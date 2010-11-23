В Україні зростає народжуваність

Протягом третього кварталу 2010 року народжуваність в Україні, у порівнянні з першими двома кварталами року, зросла у всіх регіонах, окрім Харківської та Дніпропетровської областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це сказав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ з посиланням на дані органів реєстрації актів цивільного стану громадян.

За словами міністра юстиції, після спаду народжуваності, зафіксованого в Україні у першому кварталі 2010 року, зростання кількості народжень почало фіксуватися з другого кварталу поточного року. У третьому кварталі у різних регіонах реєстрація народжень збільшилася ще більше. Так, протягом серпня-жовтня у різних регіонах було зареєстровано від 2% до 23% народжень більше, ніж за травень-липень.

Зокрема, на 2% народжень більше зареєстровано в Івано-Франківській області, на 3,5% - у Львівській області, на 5% - у Вінницькій, Волинській та Луганській областях, на 6% - к Житомирській області, на 7,5% - у Хмельницькій області, на 9% - у Тернопільській та Чернігівській областях, на 11% - у Рівненській області та Києві, на 12% - у Закарпатській та Черкаській областях, на 14% - у Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях, на 15% - в Одеській та Чернівецькій областях, на 16% - у Запорізькій, Київській, Сумській областях та Севастополі, на 17% - у Донецькій області, на 19% - у Криму, на 23% - у Полтавській області.

О.ЛАВРИНОВИЧ звернув увагу також на те, що протягом третього кварталу продовжилася позитивна тенденція до збільшення кількості зареєстрованих народжень відносно кількості зареєстрованих смертей. Так, кількість реєстрацій народжень перевищила кількість реєстрацій смерті у шести регіонах – Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Чернівецькій областях та у Києві.

Для порівняння, протягом першого кварталу 2010 року народжуваність перевищувала смертність лише в Закарпатській області та Києві. У другому кварталі кількість реєстрації народжень перевищила кількість реєстрацій смерті у чотирьох регіонах – Волинському, Закарпатському, Рівненському та Києві.

Загалом протягом третього кварталу поточного року смертність в Україні все ще перевищувала народжуваність на 30%. Проте таке співвідношення покращилося на користь народжень у порівнянні з другим кварталом року – на 5%, у порівнянні з першим кварталом поточного року – майже на 15%, йдеться у повідомленні.