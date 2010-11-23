Епідемічна ситуація щодо грипу в Україні стабільна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила головний лікар Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України Любов НЕКРАСОВА.

За її словами, за минулий (46-й 2010 року) тиждень у країні захворіло на грип або ГРВІ понад 48 тисяч осіб. “Це на 4,8% вищі показники, порівняно з попереднім (45-м 2010 роком) тижнем. Епідемічний поріг не перевищено, крім Чернігівської області, де захворюваність зросла на 15 %, це обумовлено у майже 89 % захворюваністю дітей – від 5 до 17 років,” – сказала Л.НЕКРАСОВА.

Вона підкреслила, що основним показником зростання поширеності респіраторних інфекцій та грипу є зазвичай збільшення “дитячої” захворюваності. “Якщо зростає кількість звернень щодо захворюваності дітей, передбачається, що зростатиме й поширеність грипу та ГРВІ серед дорослих. Тому імовірно епідемічний сезон може розпочатися вже за кілька тижнів, однак, коли це почнеться ми не можемо сказати впевнено, тому що поки зростання захворюваності йде повільними темпами,” – наголосила Л.НЕКРАСОВА.

Вона також повідомила, що у європейському регіоні зросла кількість звернень щодо грипу та ГРВІ, зокрема в Австрії, Болгарії, Чеській республіці. “Це – сезонне зростання рівнів захворюваності, як завжди це буває,” – сказала Л.НЕКРАСОВА.