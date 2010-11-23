Дітей з катаральними явищами не допускатимуть до навчання

Дітей з катаральними явищами не можна допускати до навчання.

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила головний лікар Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України Любов НЕКРАСОВА.

Вона наголосила, що найбільша увага медиків має бути прикута до дитячих дошкільних колективів та шкіл, це допоможе передбачити та запобігти зростанню показників щодо захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей.

“Необхідно посилити медичне спостереження за школярами. Діти з катаральними явищами не мають бути допущені до навчань. Їх треба відпускати додому, викликати лікаря і призначати лікування. Ми маємо таким чином жити і працювати,” – підкреслила Л.НЕКРАСОВА.