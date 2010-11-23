Де в Україні найменше вакцинуються від грипу та ГРВІ?

Найменше вакцинуються проти грипу та ГРВІ жителі Запорізької, Львівської та Чернігівської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила головний лікар Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України Любов НЕКРАСОВА.

Вона підкреслила, що в Україні активізувалася вакцинальна кампанія для населення проти грипу та ГРВІ, на сьогодні щеплено вже понад 360 тисяч осіб.

“Найкраще спрацювали у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях, а також у відомчій медицині залізничників. Поки дуже повільно працюють і дуже мало зроблено щеплень у Запорізькій, Львівській та Чернігівській областях,” – наголосила Л.НЕКРАСОВА, зазначивши, що решта областей намагаються проводити ці роботи більш інтенсивно і звертаються до своїх облдержадміністрацій з проханням виділити коштів на вакцини проти грипу, щоб імунізувати усі групи ризику і бажаючих.