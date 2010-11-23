Де в Україні найменше вакцинуються від грипу та ГРВІ?
Щеплено вже понад 360 тис осіб
Найменше вакцинуються проти грипу та ГРВІ жителі Запорізької, Львівської та Чернігівської областей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила головний лікар Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України Любов НЕКРАСОВА.
Вона підкреслила, що в Україні активізувалася вакцинальна кампанія для населення проти грипу та ГРВІ, на сьогодні щеплено вже понад 360 тисяч осіб.
“Найкраще спрацювали у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях, а також у відомчій медицині залізничників. Поки дуже повільно працюють і дуже мало зроблено щеплень у Запорізькій, Львівській та Чернігівській областях,” – наголосила Л.НЕКРАСОВА, зазначивши, що решта областей намагаються проводити ці роботи більш інтенсивно і звертаються до своїх облдержадміністрацій з проханням виділити коштів на вакцини проти грипу, щоб імунізувати усі групи ризику і бажаючих.