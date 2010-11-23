Зараз в Україні циркулює, здебільшого, вірус грипу типу В

Цього сезону в Україні циркулює, здебільшого, вірус грипу типу В.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила головний лікар Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України Любов НЕКРАСОВА.

Вона наголосила, що в Україні спостерігається зростання виділення вірусу грипу типу В, натомість минулого року країна пережила пандемічну захворюваність, яка була обумовлена вірусом грипу типу A (H1N1). “86% грипу торік було зумовлено пандемічним грипом. Можна вважати, що тоді пандемічний грип витіснив сезонний вірус грипу. На сьогодні ми спостерігаємо зростання виділення вірусу В”, – зазначила Л.НЕКРАСОВА.

Медик відзначила, що нещодавній спалах захворюваності на ГРВІ у Запорізькій школі-інтернаті №3 був спричинений саме вірусом грипу В.

“Зазвичай, вірус типу В спричиняє другу хвилю епідемії грипу та ГРВІ навесні, однак весною 2010 року у нас не було цієї хвилі. Ймовірно зараз, вірус В активізувався, особливо у закритих колективах”, – сказала Л.НЕКРАСОВА.

За її словами, головний санітарний лікар України видав відповідну постанову, яка “передбачає найбільшу увагу щодо утримання дітей у закритих колективах, забезпечення належних умов для навчання, побуту, режиму провітрювання”.

“Якраз такі діти (що мешкають у закладах закритого типу) будуть щеплені насамперед”, – зазначила Л.НЕКРАСОВА.

Як повідомляв УНІАН, у період із 8 по 10 листопада із Запорізької школи-інтернату №3 з попереднім діагнозом "ГРВІ" було госпіталізовано 21 дитину, ще 10 вихованців, у яких хвороба протікала в більш легкій формі, проходили лікування в ізоляторі навчального закладу, а ще 10 були відправлені додому. У госпіталізованих вихованців інтернату діагностовано грип "В".

Цей випадок став другим за останні 2 роки випадком масового захворювання дітей у даному навчальному закладі: в грудні 2009 року в Запорізькій школі-інтернаті №3 у 9 вихованців виявили "каліфорнійський грип".

***Вірус грипу типу В маловивчений, вважається, що захворювання, зумовлене вірусом типу В перебігають легко, а іноді і взагалі безсимптомно. Найбільш схильні до цього типу вірусу діти. У зв`язку з тим, що вірус типу В вражає тільки людей, і на тварин він не має впливу, цей тип вірусу не зумовлює пандемій. Епідемії, спровоковані цим типом вірусу, носять локальний характер. Спалахи грипу В можуть збігатися з грипом А або передувати йому.