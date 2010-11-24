Україна заборонила ввезення свиней з Сербії
13:30, 24 листопада 2010Країна
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Класична чума свиней
Ветеринарна служба України заборонила ввезення свиней, продукції і сировини з них з Сербії.
Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.
Повідомляється, що заборона введена згідно з розпорядженням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 23 листопада 2010 р. Заборону введено відповідно до офіційного повідомлення Міжнародного епізоотичного бюро про реєстрацію в цій країні захворювання свиней на класичну чуму свиней.
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