Україна заборонила ввезення свиней з Сербії

Ветеринарна служба України заборонила ввезення свиней, продукції і сировини з них з Сербії.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Повідомляється, що заборона введена згідно з розпорядженням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 23 листопада 2010 р. Заборону введено відповідно до офіційного повідомлення Міжнародного епізоотичного бюро про реєстрацію в цій країні захворювання свиней на класичну чуму свиней.