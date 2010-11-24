Завтра в Україні мороз

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

У південній та східній частинах дощі, у Криму та Приазов`ї місцями сильні, температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, у Криму вночі 6-11°, вдень 9-14°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території без істотних опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у західних областях 1-6° морозу; вдень 1-6° тепла.

Вітер в Україні західний та південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві та Київській області у четвер опади не очікуються. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.