Завтра в Україні мороз
13:46, 24 листопада 2010Країна
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Дощі на півдні та сході
Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.
У південній та східній частинах дощі, у Криму та Приазов`ї місцями сильні, температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, у Криму вночі 6-11°, вдень 9-14°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
На решті території без істотних опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у західних областях 1-6° морозу; вдень 1-6° тепла.
Вітер в Україні західний та південно-західний, 5-10 м/с.
У Києві та Київській області у четвер опади не очікуються. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.
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