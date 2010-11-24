Центр дитячої кардіохірургії одержав статус референтної клініки

Науково-практичний центр дитячої кардіології і кардіохірургії Міністерства охорони здоров`я вперше в Україні одержав статус референтної клініки, підписавши угоду про стратегічну співпрацю з компанією Philips.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було заявлено сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами директора Центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України Іллі ЄМЦЯ, поняття «Референтна клініка» з`явилося в світі не так давно.

«Це унікальна форма стосунків між компанією, яка виробляє високотехнологічне, високоспеціалізоване обладнання для медицини і провідною клінікою», - сказав І.ЄМЕЦЬ.

Він підкреслив, що сьогодні провідні світові компанії-виробники медобладнання дуже тісно співпрацюють з лікарнями, в яких надається високотехнологічна допомога. «Сучасні медичні технології перебувають на дуже високому рівні. Наймайстерніший хірург не може зробити операції одним лише скальпелем. Друга половина успіху залежить від того, хто розробляє високі технології. Той факт, що наш центр вибрали референтною клінікою, означає, що ми вже вийшли з рівня тих медичних установ, які тільки навчаються, ми можемо вже самі навчати», - підкреслив І.ЄМЕЦЬ.

У результаті підписання документа Центр дитячої кардіології стане найбільшим регіональним навчальним центром підвищення кваліфікації кардіологів, фахівців променевої і функціональної діагностики.

«Це відкриває двері для пацієнтів з інших країн, для співробітників інших країн, які захочуть з нами співробітничати. Це дуже важливий крок для всієї української медицини в наданні високотехнологічної допомоги», - підкреслив І.ЄМЕЦЬ.

Підписання угоди, за словами директора Центру дитячої кардіології і кардіохірургії, поставило цю українську медустанову в один ряд з провідними клініками світу: Університетським медичним центром (Утрехт, Голландія), Німецьким кардіологічним інститутом (Берлін, Німеччина), Клінікою кардіохірургії (Карлсруе, Німеччина), Лікарнею фонду Ротшильда (Париж, Франція).