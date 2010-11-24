В Україні різко погіршаться погодні умови

Найближчим часом в Україні очікується погіршення погодних умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Укргідрометцентру Микола КУЛЬБІДА.

"В період кінця листопада - першої декади грудня на території України слід чекати дуже нестійкий характер погоди з утворенням снігового покриву, зниженням температурного режиму і значною кількістю небезпечних явищ", - сказав, зокрема, він.

За словами М.КУЛЬБІДИ, це пов`язано з тим, що впродовж десяти днів територією України переміститься п`ять достатньо активних циклонів. "Проте з 4 по 10 грудня на більшій території України атмосфера заспокоїться і переважатиме антициклонічний характер погоди", - додав він.

Начальник Укргідрометцентру зазначив, що у північних, західних і частині центральних областей вже 25 листопада слід очікувати зниження температури до 1-6 градусів морозу вночі і до 0 градусів вдень. На територію Волинської, Рівненської та Львівської областей морози близько 5-10 градусів прийдуть 1-2 грудня.

Щодо півдня, сходу України і частини центральних областей, то тут, за словами М.КУЛЬБІДИ, погодні умови будуть зовсім іншими. "На фоні плюсових температур: вночі від 1 до 6 градусів і вдень від 5 до 10 градусів тепла, а місцями і вище, слід очікувати опадів у вигляді дощів", - поінформував він.

Щодо випадіння снігу, то у північно-західному регіоні країни і частині центральних областей його слід очікувати 26 листопада. "Утворення снігового покриву на цих територіях триватиме до 3 грудня і за цей період його товщина досягне 10-15 см", - повідомив М.КУЛЬБІДА.

Зміна погодних умов супроводжуватиметься великою кількістю небезпечних явищ погоди: випадінням сильного снігу, ожеледицею, налипанням мокрого снігу і посиленням швидкості вітру до 15-22 м/с. "При проходженні активного циклону 29-30 листопада швидкість вітру може зрости ще більше і досягти 22-24 м/с", - попередив М.КУЛЬБІДА.

Водночас, за словами начальника Укргідрометцентру, ймовірність дуже низьких, рекордних температур мінімальна. "Слід очікувати мінливої зими з переважно підвищеним температурним режимом і нестійким сніговим покривом, але різких похолодань нетривалого характеру виключати теж не варто", - підсумував він.