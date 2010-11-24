25 листопада 2010 фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» за підтримки журналу «Експерт» запрошує на круглий стіл «Продай іграшки - допоможи дитині з дитбудинку!».

Круглий стіл відбудеться у м. Києві, вул. Володимирська, 57, Будинок Вчителя, 3-й поверх, Велика зала, початок о 15-00, реєстрація учасників - з 14-00.

У заході візьмуть участь представники громадських організацій, Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту, Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, представники ЗМІ.

Спеціальний гість - російський громадський діяч, публіцист, випускник інтернату, автор книги «Солоне дитинство» Олександр Гезалов *.

«Коли мене питають перед черговим набігом на дитячий будинок, з метою його "облагодетельствованія", що подарувати діткам-сиротам, я кажу - сиротам допомагати не треба. Найкраще продайте все, що ви приготували для них, і, взявши з собою фахівця з профорієнтації, допоможіть співробітникам дитячого будинку навчитися правильно, допомагати своїм підопічним », - Олександр Гезалов http://gezalov.net/?p=456.

У ході круглого столу відбудеться презентація результатів дослідження «Життєвий шлях випускників інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей», яке було проведене на замовлення фонду «Розвиток України» Українським центром соціальних реформ спільно з Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка за підтримки «Главред-медіа».

Учасники круглого столу обговорять стратегію деінституалізації інтернатних установ України.

- Ольга Балакірєва, голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка;

- Людмила Балим, директор Державного департаменту усиновлення та захисту прав дитини, Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту України;

- Людмила Волинець, співголова ВГО «Служба захисту дітей»;

- Олександр Гезалов, російський громадський діяч, публіцист, випускник радянського дитбудинку;

- Дар`я Касьянова, керівник програм і проектів фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»;

- Галина Пилягіна, доктор медичних наук, професор кафедри дитячої, соціальної та судової психіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;

- Галина Постолюк, директор ПБО «Надія і житло для дітей» в Україні.

На сьогоднішній день в країні понад 100 000 дітей, що мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у тому числі в інтернатах, що знаходяться у сфері управління МОН, МОЗ, Мінпраці - 28 579 чоловік. За роки незалежності на тлі зменшення загальної кількості дітей щорічно збільшується показник кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у розрахунку на 100 000 дитячого населення. Цей показник досяг 285,8 в 2007 році, що на 41,1% більше ніж у 2000 році.

На думку організаторів круглого столу, не можна допустити зміцнення інтернатної системи, яка працює не в інтересах дитини і в змозі забезпечити тільки базові потреби. Численні дослідження, в т.ч. ЮНІСЕФ, Home and Hope for Children, показали - дитина, яка прожила в установі 3 роки, ніколи не зможе наздогнати в розвитку дитини, що виріс в сім`ї. Кожна друга дитина шкільного віку, яка виховується в інтернатному закладі, проходить через усі форми насильства: фізичне, емоційне і сексуальне. Життя дитини в інтернаті заснована на його залежності від персоналу. Існуюча система вчить виживати в інтернаті, а не за його стінами, де підліток залишається наодинці з усіма проблемами дорослого життя.

Напередодні новорічних свят ми закликаємо задуматися, чи так необхідні іграшки та солодощі вихованцям дитбудинків? Чим ми можемо допомогти по-справжньому?

За підсумками круглого столу в журналі «Експерт» буде підготовлена аналітична стаття.

З питань участі у заході звертатися за телефоном - +38-044-207-08-82 (83); a.perkovskaya @ expert.ua

З питання акредитації журналістів - +38 044 502 52 12, +38 050 474 34 42; ttregobchuk@fdu.org.ua.

* Олександр Гезалов - голова Карельської громадської молодіжної організації «Рівновага», консультант соціального Центру «Піклування». Випускник дитячого будинку, в якому (а точніше «в яких» - у його житті їх було близько десяти) він провів 16 років. Після дитячого будинку служив на атомному підводному човні торпедистом. Після отримав ще 5 освіт. Одна з яких вища - соціальне. Автор відомої багатьом книги про життя дітей-сиріт «Солоне дитинство». Шеф-редактор сайтів «Сирітська душа - sirotinka.ru» і «Stop-abort.ru - На захист життя», «Союзу випускників дитячих будинків Росії uspeshnye-siroty.ru». Нагороджений державними, церковними та відомчими нагородами.

* Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року. Місія Фонду - Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створює фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури. Напрями діяльності: сучасна освіта, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога. www.fdu.org.ua

* Журнал «Експерт Україна» - це щотижневий діловий і суспільно-політичний журнал, який був заснований в грудні 2004 року і видається в Україні накладом понад 35 000 примірників. За цей час була створена розгалужена видавнича та інформаційна група, до складу якої також входить Експерт. Конференції, Рейтинговий центр, Національний комітет IPO, спеціальні проекти «Експерт. Регіон »,« Експерт. Країна » www.expert.ua