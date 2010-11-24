Уряд схвалив співпрацю у створенні національних телемедичних систем

Кабінет міністрів України схвалив проект Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД щодо створення сумісних національних телемедичних систем та подальшого їх розвитку і використання.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, відповідне розпорядження уряд прийняв на засіданні 17 листопада.

Як зазначається у повідомленні, у майбутньому підписання даної угоди дасть можливість урядам країн СНД спільно й ефективно використовувати національні телемедичні системи для підвищення рівня охорони здоров`я громадян, а також удосконалення систем охорони здоров`я на основі використання сучасних наукових технологій та інновацій.

Основними завданнями при створенні спільних національних телемедичних систем є: забезпечення доступності та якості медичної допомоги; надання якісної медичної допомоги населенню, незалежно від місця проживання; забезпечення ефективної системи підготовки та перепідготовки медичних кадрів; розвиток пов`язаних з телемедициною наукових і промислових сфер; підготовка, підвищення кваліфікації та сертифікація спеціалістів у галузі телемедицини.

Джерелами фінансування заходів є державний бюджет, бюджети місцевих органів виконавчої влади, кошти міжнародних організацій та інші джерела, не заборонені чинним законодавством. Загальна орієнтовна вартість виконання заходів з розбудови існуючої телемедичної мережі на 2011 рік становить 7 млн. 432 тис. грн.