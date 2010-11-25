В Україні пройде 16-денна кампанія проти гендерного насильства

Україна приєднується до кампанії боротьби проти гендерного насильства «Шістнадцять днів проти насильства».

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Равіль САФІУЛЛІН.

За його словами, «Україна щорічно приєднується до кампанії боротьби проти гендерного насильства «Шістнадцять днів проти насильства», яка стартує завтра і проводиться з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок».

Р.САФІУЛЛІН наголосив, що за даними міжнародних експертів, щороку в Україні гине від насильства приблизно 1 тис. жінок, у Франції у 2009 році - 141 жінка. За його словами, за 9 місяців 2010 року надійшло 82 тис. 564 звернення про насильство в сім`ї у нашій країні, з них 74 тис. 563 звернення - від жінок, 7 тис. 647 - від чоловіків, а щодо дітей було 714 випадків насильства.

При цьому він порівняв з даними 2009 року, коли бути зафіксовано 79 тис. випадків, у 2008 р. - 71 тис. За словами міністра, жінки є «найуразливішими у цьому плані». «Насильство у нас в суспільстві має чоловіче обличчя», - додав він. За його словами, обговорення цієї проблеми не є популярним в суспільстві, «цю проблему прийнято у нас замовчувати, тому зростання цифр свідчить не тільки про зростання випадків насильства, а й також про те, що ця проблема все більше обговорюється у суспільстві».

Р.САФІУЛЛІН підкреслив, що часто робота спрямована не на запобігання насильству у сім`ї, а вже на роботу з проблемою, тобто як «пожежна команда». «Нам потрібно посилити профілактичну роботу, і з цією метою вже розроблено законопроект про затвердження державної соціальної програми підтримки сім`ї і демографічного розвитку до 2015 року», - додав міністр.

За його словами, в Україні сьогодні відсутні спеціалізовані установи, які надають допомогу постраждалим від насильства в сім`ї, проте є цілий ряд установ, пристосованих до надання послуг потерпілим - це 1 тис. 893 центри соціальних служб для сім`ї, дітей і молоді, а також установи, де надається допомога потерпілим.

Міністр у справах сім`ї, молоді і спорту підкреслив, що Україна - «одна з небагатьох держав, де проводиться робота з насильниками». «Це є одним з ефективних засобів боротьби з насильством», - додав він.

Р.САФІУЛЛІН заявив, що третина українських жінок, які потрапляють до травматологічних відділень лікарень, є жертвами насильства у сім`ї. За його словами, протягом одного року насильство у сім`ях стає причиною 100 тис. днів перебування на лікарняному ліжку, а 30% усіх дзвінків у міліцію стосуються насильства у сім`ї.

У свою чергу регіональний координатор ООН Оліве АДАМ зазначив, що, за оцінками ООН, кожна третя жінка у світі зі значною вірогідністю може або вже піддавалася побиттю, примушенню до сексу, і одна з п`яти жінок стане протягом життя жертвою зґвалтування або спроби зґвалтування, торгівлі людьми або сексуальних домагань. За його словами, «у світі жінки від 16 до 44 років потерпають від зґвалтувань і жорстокості у сім`ї частіше, ніж від автомобільних аварій, раку, воєн і малярії разом узятих».

Голова відділу політики, преси та інформації Представництва ЄС в Україні Золтан САЛАЙ підкреслив, що останніми роками 14 млн. євро надано на допомогу Україні для розв’язання проблем, пов`язаних з цією тематикою. За його словами, ці гроші, досвід сприятимуть досягненню прогресу у розвязанні проблеми насильства в сім`ї.

Директор Юридичного департаменту Міжнародного жіночого правозахисного центру «А Страда» Мар’яна ЄВСЮКОВА підкреслили, що сьогодні в Україні діє «гаряча лінія» з питань попередження насильства в сім`ї і захисту прав дитини, куди можуть звернутися люди, які потерпають від насильства, або які стали свідками насильства. За її словами, вона працює щодня, окрім неділі, з 09 до 20.00. Дзвінки безкоштовні за номером: 0800500335. За її словами, може бути надана інформаційна і психологічна підтримка, а також юридичні консультації.

Голова БФ «Обдаровані діти - майбутнє України», радник міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Влада ПРОКАЄВА підкреслила, що за статистикою 95% неповнолітніх потерпають від психологічного і фізичного насильства в школі, в сім`ї. За її словами, травма залишається на все життя. Вона підкреслила, що спільно з Міністерством реалізується соціальний проект «Я - берегиня», у рамках якого проводиться навчання дівчаток з малозабезпечених сімей, сиріт «не тільки секретам, як поводитися, а й як спілкуватися з ровесниками, щоб убезпечити себе від насильства».

*** Кампанія боротьби проти гендерного насильства «16 днів проти гендерного насильства» проводиться світовою громадськістю щороку з 1991 року.