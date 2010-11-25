В Україні чоловіки почали частіше бити своїх дружин

Міністерство у справах сім`ї, молоді відзначає зростання кількості звернень про насильство в сім`ї в 2010 році в порівнянні з попередніми роками.

Про це на прес-конференції повідомив міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Равіль Сафіуллін.

«За 9 місяців поточного року надійшло звернень про наявність насильства в сім`ї в нашій країні 82 560. З них більше 74 тис. звернень - від жінок, близько 7 600 - від чоловіків, і близько 700 - по відношенню до дітей », - сказав він.

При цьому він додав, що за весь 2009 рік кількість таких звернень про насильство в сім`ї становило близько 79 тис., а за 2008 - близько 71 тис.

У той же час міністр підкреслив, що наведені цифри не можуть дати загальну картину по насильству в сім`ї, оскільки в багатьох сім`ях ця проблема замовчується.

Міністр зазначив, що статистика свідчить про те, що від насильства в сім`ї значною мірою страждають жінки.

«Жінки є найбільш уразливими, і випадків насильства по відношенню до них значно більше ... На жаль, ми змушені констатувати, що насильство у нас в суспільстві має чоловіче обличчя », - сказав Сафіуллін.

tsn.ua