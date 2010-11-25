Перекрили міжнародний канал постачання наркотиків до України

Співробітники Управлінь СБУ в Києві та в Криму спільно з працівниками Київської регіональної митниці в результаті спецоперації перекрили канал постачання з-за кордону та розповсюдження на території України особливо небезпечних наркотичних речовин.

Про це УНІАН повідомили у прес-секторі УСБУ в Києві.

Зокрема, зазначається в повідомленні, йдеться про аналог меткатинону, що діє на психіку людини та здатний викликати галюцинації. Контрабандні поставки цього синтетичного наркотику члени організованого злочинного угруповання налагодили через міжнародні поштові експрес-відправлення, сам канал функціонував з початку цього року.

Встановлено, що партію синтетичних наркотиків доправляли з Китаю.

При спробі отримати одне з таких експрес-відправлень вагою у майже 1 кг СБУ затримала організатора контрабандного каналу - 28-річного мешканця Євпаторії, який збував наркотики через мережу підконтрольних дилерів на території Києва та Криму. Крім того, частину наркотичних засобів він переправляв контрабандним шляхом (через міжнародні поштові відправлення) до Італії.

19 листопада слідчий відділ столичного Управління СБУ порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Рішенням Печерського районного суду від 23 листопада ц.р. затриманого взято під варту строком на два місяці. Наразі проводяться заходи із документування протиправної діяльності всіх членів організованої злочинної групи та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Слідство триває.