Стало відомо якою буде зима в Україну

За словами начальника Українського гідрометцентру Миколи Кульбіди, цього року погода взимку буде надзвичайно мінливою.

Як зазначив синоптик, точних прогнозів зміни стану атмосфери не існує, але враховуючи тенденції, які спостерігаються протягом останнього десятиліття, слід очікувати дуже мінливої, але досить теплої зими.

При цьому Кульбіда підкреслив, що будуть і сильні похолодання, хоча, швидше за все, нетривалі. Разом з тим імовірність рекордно низьких температур мінімальна.

У той же час на початку зими в Україну будуть відбуватися надзвичайно мінливі атмосферні процеси, тому дощова погода буде перемежовуватися зі снігом і морозами.

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