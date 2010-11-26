У Тихому океані знайдено підлітків, які дрейфували у човні 50 днів

Поблизу острова Фіджі в Тихому океані знайдені в човні живими і неушкодженими троє підлітків, яких розшукували з 5 жовтня і вже оголосили зниклими без вісті, передає Бі-Бі-Сі.

15-річні Саму ПЕРЕС і Філо ФІЛО, а також 14-річний Едуард НАСАУ, - уродженці островів Токелау, що знаходяться під управлінням Нової Зеландії.

50 днів тому, взявши участь у щорічному спортивному змаганні, вони відчалили з атола Атафу на маленькому алюмінієвому човні і заблукали на просторах Тихого океану.

Хлопчики харчувалися кокосовими горіхами, морськими птахами і пили прісну воду, яку вранці збирали брезентом. Їх безуспішно шукали за допомогою літаків новозеландських ПВС.

24 листопада човен відмітили зі свого траулера ловці тунця. Вони підібрали хлопчиків і доставили у лікарню, де їх лікували від сонячних опіків.