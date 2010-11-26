Через пасивне паління у світі вмирають 600 тисяч людей на рік - ВООЗ

Згідно з першим міжнародним дослідженням, яке було присвячене дії пасивного паління, у всьому світі від нього вмирають 600 тисяч людей на рік.

У рамках дослідження, проведеного Всесвітньою організацією охорони здоров`я, було проаналізовано дані майже з 200 країн, передає Бі-Бі-Сі.

Автори дослідження стверджують, що пасивне паління, яке викликає хворобі серця, дихальних шляхів і рак легенів, особливо небезпечне для дітей, які стають його жертвами в тому разі, якщо їхні батьки палять вдома. Результатами пасивного паління, якому піддаються діти, стають дитяча смертність, пневмонія і астма.