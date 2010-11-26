МОЗ обмежить розміри націнок на лікарські засоби

В Міністерстві охорони здоров’я України готується проект наказу про обмеження розмірів націнок на лікарські засоби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник директора Департаменту регуляторної політики Міністерства охорони здоров’я Володимир КАРАСИК повідомив на прес-конференції у Києві.

За його словами, на сьогодні проект цього наказу знаходиться у стадії розробки.

В.КАРАСИК повідомив, що лікарські засоби планується розділити на три групи, і залежно від їх ціни будуть встановлюватись обмеження.

Інших подробиць він не повідомив.