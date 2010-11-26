У 2011 р. буде передбачено 60 млн. грн. для гемофіліків

Перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА заявляє, що уряд при формуванні державного бюджету на 2011 рік передбачить виділення 60 млн. грн. для придбання Міністерством охорони здоров`я лікарських препаратів для хворих на гемофілію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.АКІМОВА повідомила сьогодні на брифінгу в Адміністрації Президента.

"У проекті державного бюджету наступного року закладено 60 млн. грн. для забезпечення препаратами цієї групи хворих", - сказала І.АКІМОВА.

За її словами, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання перед Міністерством охорони здоров`я ефективно використовувати бюджетні кошти, передбачені в 2010 році на виконання програми із закупівлі препаратів для хворих на гемофілію. "Поставлено завдання, щоб Міністерство охорони здоров`я кошти, що залишилися в 2010 році для цієї мети (а їх близько 5 млн. грн.), мають бути ефективно витрачені на ті групи препаратів, які потрібні для пропорційного лікування хворих", - повідомила вона, зазначивши, що для хворих на гемофілію необхідний комплекс із 5 препаратів.

І.АКІМОВА зазначила, що загострення проблеми забезпечення препаратами хворих на гемофілію демонструє необхідність посилення контролю за тендерними закупівлями, зокрема, лікарських засобів. "Наведення ладу в тендерних процедурах, у процесі закупівель адекватних і потрібних препаратів - це перший, але лише перший крок у реформі охорони здоров`я, акцент на якій зараз робить Президент", - заявила перший заступник глави Адміністрації Президента.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ 25 листопада доручив прем`єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ вжити заходів щодо забезпечення необхідної кількості лікарських препаратів для якісного лікування хворих на гемофілію.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ доручив, за необхідності, розробити і внести відповідні зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», а також врахувати необхідні кошти на лікування цієї хвороби в державному бюджеті 2011 року і подальші роки.

Упродовж 5 днів уряд має вирішити питання про притягання до відповідальності посадовців, які не забезпечили належну роботу з лікування цієї хвороби.

Голові Головного контрольно-ревізійного управління України Петру АНДРЄЄВУ доручено здійснити перевірку цільового використання коштів, передбачених на закупівлю лікарських засобів для лікування хворих на гемофілію, зокрема, щодо забезпечення конкурсних умов під час здійснення державної закупівлі таких ліків, відповідності їх цінової складової світовій кон`юнктурі.

Генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ рекомендується здійснити перевірку дотримання вимог законодавства під час проведення державних закупівель лікарських засобів, передбачених для лікування хворих на гемофілію.