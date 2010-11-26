Дитячий будинок – модель тюремного життя

У Києві, за підтримки благодійного фонду Ріната Ахметова “Розвиток України”, презентовано книгу російського громадського діяча, публіциста Олександра ГЕЗАЛОВА “Солоне дитинство”.

Під час презентації в УНІАН, О.ГЕЗАЛОВ зазначив, що у книзі йдеться про життя у дитбудинках, про ієрархію, систему взаємовідносин між сиротами, про систему цінностей у таких закладах.

О.ГЕЗАЛОВ підкреслив, що дитячий будинок – модель майбутнього армійського або тюремного життя, “тут старші й сильні відпрацьовують на молодших і беззахисних технологію придушення особистості”.

“Держава має робити усе, щоб дитина, яка опинилася у тяжкій ситуації без сім’ї, не потрапила до інтернатної системи. Бо якщо дитина постраждала у сім’ї, для чого її направляти страждати до інтернатної системи? Більшість дітей, які проживають разом, апріорі не можуть бути добрими. Не можна бути добрим там, де один вихователь, де обмежено ресурси, де є чітка ієрархія,” – сказав О.ГЕЗАЛОВ.

У рамках презентації “Солоного дитинства” були порушено проблеми інтернатної системи України та звернено увагу на кроки щодо її реформування.

Зокрема, керівник програм і проектів фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Дар`я КАСЬЯНОВА зазначила, що у нашій країні вже багато років йдеться про реформи в інтернатній системі, насправді ж нічого не змінюється. “Вже 5 років говорять про реформування інтернатної системи, однак нічого не змінилося, вона лише зміцнюється. Дітей з малозабезпечених сімей там стає більше,” – наголосила Д.КАСЬЯНОВА.

За її словами, книга “Солоне дитинство” вийшла у Росії ще у 2002 році і мала великий резонанс, “оскільки вона написана людиною, яка пройшла усі етапи цієї системи, вижив у ній”.

Книгу “Солоне дитинство” видано коштами благодійного фонду Ріната Ахметова “Розвиток України”. До книги увійшли роботи фотографів з фотовиставки “Побачити серцем”, присвяченої українським сиротинцям та дітям-сиротам.

ДОВІДКА УНІАН. Сімейні цінності - пріоритет для Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». Фонд робить все можливе для того, щоб дитина жила й виховувалася в родині: сприяє національному усиновленню, надає підтримку прийомним сім`ям та дитячим будинкам сімейного типу, в тому числі і матеріальну; співпрацює з дитячими інтернатними установами з метою запобігання соціального сирітства. 1 червня 2008 року “Розвиток України” запустив проект Проект «Розвиток сімейних форм виховання» .

За час реалізації проекту Фонд Ріната Ахметова:

· Ініціював розробку закону України «Про організаційно-правові заходи діяльності органів опіки й піклування». Новий закон буде регулювати захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей інвалідів і дорослих непрацездатних громадян;

· Створив чотири дитячих будинки сімейного типу в Донецькій області, в кожному з яких вже виховується більше п`яти дітей.

· Підтримав всеукраїнську кампанію «Цій дитині потрібна родина». Проект реалізується у партнерстві з го «Магнолія» і українським телеканалами.

· Відкрив гарячу телефонну лінію з питань усиновлення. Кожного тижня на цей номер надходить більше 100 дзвінків з усієї України;

розробив і запустив перший національний портал www.sirotstvy.net, на якому розміщена інформація про дітей, які підлягають усиновленню. За час реалізації проекту з грудня 2009 року 677 дітей знайшли родину.

***Олександр ГЕЗАЛОВ – голова Карельської громадської молодіжної організації «Рівновага», консультант соціального Центру «Піклування». Випускник дитячого будинку, в якому (а точніше «в яких» – у його житті їх було близько десяти) він провів 16 років. Має 5 освіт. Одна з яких вища – соціальна. Автор відомої багатьом книги про життя дітей-сиріт “Солоне дитинство”. Шеф-редактор сайтів “Сирітська душа-sirotinka.ru” і “Stop-abort. Ru – На захист життя”, “Союзу випускників дитячих будинків Росії uspeshnye-siroty.ru”. Нагороджений державними, церковними та відомчими нагородами.