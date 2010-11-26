Погода різко погіршиться

Український гідрометеорологічний центр попереджає про суттєве погіршення погодних умов в Україні 29-30 листопада.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, унаслідок переміщення через територію України активного циклону протягом 29-30 листопада очікується різке погіршення погодних умов.

У західних та північних областях пройдуть сильні опади у вигляді снігу, мокрого снігу (вдень 29 листопада з дощем), налипання мокрого снігу, хуртовини, ожеледь, на дорогах ожеледиця; посилення вітру до 15-22 м/с, в Карпатах до 25-30 м/с.

У центральних областях очікуються сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, посилення вітру до 15-22 м/с, хуртовини.

У південних областях та в Криму пройдуть дощі, місцями сильні; посилення вітру до 15-22 м/с.

У східних областях очікується дощ з переходом у мокрий сніг та сніг, місцями сильні опади, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-22 м/с, 30 листопада хуртовини.

У Києві та Київській області будуть сильні опади у вигляді снігу, мокрого снігу (вдень 29 листопада з дощем); ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; посилення вітру до 15-20 м/с, хуртовини.