Бланки зменшать бажання лікарів виписувати зайві засоби

У Міністерстві охорони здоров’я України вважають, що зобов’язання лікарів робити призначення ліків на бланках зменшить їхнє бажання виписувати зайві лікарські засоби.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Департаменту регуляторної політики Міністерства охорони здоров’я Володимир КАРАСИК на прес-конференції у Києві.

Він зауважив, що на сьогодні поширеним є явище поліпрагмація, коли медики виписують більше лікарських засобів, ніж необхідно хворому для лікування.

В.КАРАСИК зауважив, що проектом наказу «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360» передбачено, що лікарі виписуватимуть ліки виключно на бланках. “Призначення ліків не на клаптику паперу, а на офіційному бланку змушуватимуть лікарів більш відповідально ставитись до своїх призначень”, - наголосив В.КАРАСИК.

Крім того, він запевнив, що після 1 грудня 2010 року громадяни зможуть, як і раніше, купувати ліки в аптеках без рецептів. “Жодної революції з 1 грудня на території України в сенсі продажу ліків не відбудеться”, - зауважив він.

За словами В.КАРАСИКА, після введення в дію вищеназваного наказу 30% ліків, які продавались без рецептів так і продаватимуться.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Міністерство охорони здоров’я України заявило, що інформація, поширена деякими засобами масової інформації про те, що від 1 грудня українців примусять купувати ліки тільки за рецептами, є дещо викривлена і така, що не відповідає дійсності.

Зміни відпуску ліків будуть стосуватись лише лікарів і фармацевтів та будуть введені з метою посилення контролю за виписуванням та відпуском рецептурних лікарських засобів, пояснили в міністерстві.

Саме з цієї причини МОЗ розробив проект наказу «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360», яким передбачено зміни в оформленні рецептурного бланку виключно на рецептурні лікарські засоби.

Рецепти будуть виписуватися хворому за наявності відповідних показів з обов`язковим зберіганням верхньої частини виписаного рецепту, до лінії відриву, та записом про призначення лікарських засобів чи виробів медичного призначення в медичній документації (історія хвороби, медична карта амбулаторного чи стаціонарного хворого).

Рецепти виписуються у 2 примірниках. Перший примірник - для пред`явлення в аптеці або аптечному пункті, другий примірник (з позначкою «для хворого») залишається хворому. Рецепти залишаються і зберігаються в аптеках та аптечних пунктах.

У разі відпуску меншої, ніж виписано в рецепті, кількості лікарського засобу ставиться штамп «Відпущено» і робиться відмітка про кількість відпущеного лікарського засобу та рецепт повертається хворому, з одночасним оформленням сигнатури на відпущені лікарські засоби із зазначенням всієї інформації, вказаної в рецепті, яка залишається і зберігається в аптеках та аптечних пунктах. За такими рецептами ліки відпускаються до досягнення кількості, призначеної лікарем.

Рецепти (ф-1) та сигнатури на рецептурні лікарські засоби зберігаються в аптеках та аптечних пунктах протягом одного кварталу (не враховуючи поточного кварталу).

Пацієнт зможе отримати призначені йому медпрацівником лікарські засоби при пред`явленні рецепту в аптеці або аптечному пункті.

Відпуск рецептурних лікарських засобів з аптечних кіосків заборонений.

У разі відсутності в аптеці лікарського засобу, виписаного лікарем, пацієнту, за його згодою, може бути запропоновано лікарський засіб за іншою торговельною назвою, але з такою самою діючою речовиною (за міжнародною непатентованою назвою), формою відпуску та дозуванням, як і лікарський засіб, виписаний у рецепті. Зазначена норма не поширюється на лікарські засоби, які відпускаються безоплатно і на пільгових умовах, та ті, що підлягають предметно-кількісному обліку.