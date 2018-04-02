Головні міфи про гастрит і виразкову хворобу

Чи можна вилікувати шлунок горілкою і обов`язково при обстеженні "ковтати кишку"... Будь-який непитущий може мати виразку шлунка?

- Австралійські вчені Маршалл і Уоррен отримали Нобелівську премію за відкриття мікроба хелікобактер пілорі, який назвали "основною причиною виразки шлунка". І тут же народився міф, що виразка заразна, майже як хвороба брудних рук - дезинтеріїя, - розповідає інфекціоніст Сергій Гарусов.

За даними ж фахівців Медичної академії ім.Сєченова, хелікобактер "проживає" на слизовій шлунка приблизно у 70% населення. Проте ж далеко не всі мають виразку. Проблема не в наявності бактерії, а в наявних умовах для його розмноження. Що більше ушкоджень на слизовій шлунка, то вільніше там буде мікробам.

Що ж шкодить шлунку насправді

Справжні фактори ризику розвитку виразки:

Стреси. Вважається, що кожен другий отримує виразку на нервовому грунті.

Куріння. Нікотин сам по собі руйнує слизові оболонки, так що сигарета - надійний "партнер" для хелікобактера.

Алкоголь. Роз`їдає слизову шлунка, знижує загальні захисні сили організму, притупляє реакції нервових рецепторів.

Нераціональне харчування. Гострі страви, оцет, деякі консерванти також погіршують стан слизових оболонок.

Прийом деяких ліків, у тому числі антикоагулянтів (засобів, що розріджують кров). Той же аспірин - ацетилсаліцилова кислота - потрапляючи прямо на слизову, руйнує її. Так що приймайте аспірін тільки після їжі. Якщо ж ви повинні приймати ці ліки постійно (наприклад, при хворобах серця, схильності до тромбозів), то краще використовувати той, що розчиняється не в шлунку, а в кишечнику, наприклад, аспірин-кардіо.

Рано чи пізно будуть різати...

- Сьогодні багато фахівців вважають, що оперувати - "зашивати" - виразку просто марно (адже хелікобактер цим не знищити, він без зусиль знайде місце для нового поселення). Але це не зовсім так. Коли хвороба запущена, бувають кровотечі і небезпека перфорації, тобто прориву, операція тоді єдиний спосіб врятувати життя.

Але це крайнощі, а взагалі при лікуванні виразки зараз досить успішно практикується комплексне лікування препаратами, що пригнічують секрецію шлункової кислоти і розвиток бактерій (якщо виявлено хелікобактер, то його потрібно знищити!).

Якщо ви будете виконувати всі рекомендації, на повне зарубцювання виразки піде 4-6 тижнів. А далі - справа профілактики.

При загостренні доведеться їсти несмачну протерту їжу?

- Головне - намагатися, щоб шлунок не працював вхолосту, виділяючи кислоту, яка буде роз`їдати стінки шлунку, - радить дієтолог-гастроентеролог Світлана Бережна. - Не голодуйте, але їжте потроху 5-6 разів на день. Запихати в себе протерту їжу не варто. Зараз доведено, що подібна дієта ніяких особливих результатів не дає. Досить дотримуватися дієти № 1 (каші, картопляне пюре, вермішель, відварені або тушковані м`ясо і риба, варені овочі).

Також добре загоюють ранки і відновлюють слизову сік свіжої капусти, морквяний сік, мед, сік алое, олія обліпихи, відвар або сік подорожника.

Напад зніме питна сода?

- При підвищеній кислотності біль у шлунку відразу ж знімається молоком або щіпкою соди на склянку води. Але йде лише больовий напад (просто розбавляється соляна кислота в шлунку) - це не лікування.

Виразку і гастрит можна вилікувати горілкою?

- Науці досі відомі лише факти, коли горілка доводила до виразки, а не навпаки, - впевнений нарколог Олексій Царьов. - При цьому серед пацієнтів з виразкою наполегливо живе міф про чудесну "горілкотерапіі". Міцний алкоголь погано діє на слизові оболонки, в тому числі шлунка.

Щоб виразка зарубцювалася як можна швидше, то відмовтеся на час лікування від алкоголю взагалі. Навіть від пива - воно підвищує кислотність шлункового соку.

У лікарні змусять "ковтати кишку", хоча можна всього лише здати аналіз крові?

Аналіз крові повної картини не дасть, він призначений для виявлення бактерій - хелікобактер пілорі. Ендоскопічне дослідження для діагностики виразки необхідно. Воно дозволяє не тільки підтвердити діагноз, але й встановити місце розташування виразки, її розміри і навіть прихопити шматочок слизової на біопсію. Але не все так страшно. Вираз "ковтати кишку" застаріло.

Сучасні ендоскопи-телекамери дуже мініатюрні, їх вводять під місцевою анестезією. Не можна сказати, що це приємно. Але головне правило, щоб обстеження пройшло безболісно: нічого не їсти перед процедурою і не курити (тоді не буде нудити). Все ендоскопічне дослідження займає кілька хвилин.

kp.ru