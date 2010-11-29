Допоможіть врятувати маленьку Риту - в Україні лікувати відмовилися!

12:17, 29 листопада 2010
Країна
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Потрібні 30 000 євро

У маленької Рити Нікітіної – ракова пухлина. В Україні дівчинці відмовили в лікуванні. Шанс на одужання дають німецькі лікарі. Батьки Рити власними силами зібрали 10 000 євро і тепер Рита з мамою в клініці міста Кельн. Там дівчинку обстежили і розписали програму лікування. Але на це лікуванн потрібні 30 000 євро. Гроші, зібрані батьками, вже витрачені на обстеження та аналізи. А 30 000 євро потрібно внести до 5 грудня – інакше лікування не буде! 

Батьки звертаються до всіх небайдужих людей з проханням допомогти врятувати їхню малесеньку донечку!

Лікування в Німеччині – єдиний шанс Рити на життя!

Телефон тата Василя Нікітіна - 097-391-29-29

Реквізити, за якими можна перерахувати допомогу:

Для жителів України 

     

            «ПРИВАТБАНК»

 

                                   Для поповнення рахунку всередині «ПРИВАТБАНКА»

        Номер картки: 4405 8850 1617 1685

 

                                   Для поповнення рахунку із іншого банку

       Найменування банку  «ПРИВАТБАНК»

                                    Номер рахунку: 29244825509100                                

        МФО: 305299

        ЕГРПОУ: 14360570

        Призначення платежу: 4405885016171685  Нікітін В.І. благодійна допомога на лікування доньки  Нікітіної Маргаріти

  «УкрСибБанк»

        Найменування банку: «УкрСибБанк»

        Код ОКПО: 09807750

        ИНН 2384811332

        МФО: 351005

        Номер р/рахунку: 26201118047300

        Отримувач: Нікітін Василь Ігоревич

        Призначення платежу: Благодійна допомога на лікування доньки Нікітіної Рити 

 

  «Райффайзен БанкАваль»

 

        Банк получателя: Райффайзен Банк Аваль

        Номер счета : 262092200976

        МФО: 380805

        Получатель: Никитин Василий Игоревич      ИНН 2384811332      

        Назначение платежа:благотворительная помощь на лечение дочери  Никитиной Риты

                                                     

ЯНДЕКС КОШЕЛЕК

для Никитиной Маргариты

41001447412851

              

 

PAY PAL   julorenz@yandex.ru

Nikitina Rita

 

ПОЧТОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

         61170    Украина,  г.Харьков-170, а/я 11628

ул.Гв.Широнинцев, д.43В, кв.187

Никитин Василий Игоревич

Для жителів Європи та Америки

    Реквізити рахунку в євро (EUR):

Correspondent bank:  Deutsche Bank, Frankfurt

S.W.I.F.T/BIC code: DEUTDEFF

      Correspondent account:  10094765400000

Beneficiary bank:   JSC ProCredit Bank, Kiev, Ukraine

S.W.I.F.T/BICcode: MIFCUAUK

      Beneficiary:    NAME:    Maiia Nikitina

                             Account:  26258210181343

       Details of payment:  на лечение Никитиной Маргариты

      Реквізити рахунку в доларах: (USD):

      Correspondent bank: JP MORGAN CHASE BANK

      CHASE METROTECH CENTER

      7TH FLOOR BROOKLYN NY

      11245 USA

      S.W.I.F.T/BIC code: CHASUS33

Correspondent account:  0011000080

      Beneficiary bank: PRIVATBANK

      DNEPROPETROVSK,UKRAINE

S.W.I.F.T/BICcode: PBANUA2X                          

Beneficiary customer:

                                           NAME:     Nikitin Vasyl

                                           Account number: 4405885016170752 

 KHARKOV,UKRAINE

       Details of payment:  на лечение Никитиной Маргариты

  

      Реквізити рахунку в  російських рублях (RUB):

Correspondent bank:  ОАО ПРОМСВЯЗЬБАНК, МОСКВА, РОССИЯ

Кор. счет в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России: 30101810600000000119

S.W.I.F.T/BIC code: 044583119, INN 7744000912

Beneficiary bank:АТ «ПроКредитБанк», Киев, Украина

Account: 30111810130000932901

      Beneficiary:

                             NAME     VASYL NIKITIN

                             Account   26203210181149

       Details of payment:  на лечение Никитиной Маргариты

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