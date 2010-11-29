Допоможіть врятувати маленьку Риту - в Україні лікувати відмовилися!
Потрібні 30 000 євро
У маленької Рити Нікітіної – ракова пухлина. В Україні дівчинці відмовили в лікуванні. Шанс на одужання дають німецькі лікарі. Батьки Рити власними силами зібрали 10 000 євро і тепер Рита з мамою в клініці міста Кельн. Там дівчинку обстежили і розписали програму лікування. Але на це лікуванн потрібні 30 000 євро. Гроші, зібрані батьками, вже витрачені на обстеження та аналізи. А 30 000 євро потрібно внести до 5 грудня – інакше лікування не буде!
Батьки звертаються до всіх небайдужих людей з проханням допомогти врятувати їхню малесеньку донечку!
Лікування в Німеччині – єдиний шанс Рити на життя!
Телефон тата Василя Нікітіна - 097-391-29-29
Реквізити, за якими можна перерахувати допомогу:
Для жителів України
«ПРИВАТБАНК»
Для поповнення рахунку всередині «ПРИВАТБАНКА»
Номер картки: 4405 8850 1617 1685
Для поповнення рахунку із іншого банку
Найменування банку «ПРИВАТБАНК»
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
ЕГРПОУ: 14360570
Призначення платежу: 4405885016171685 Нікітін В.І. благодійна допомога на лікування доньки Нікітіної Маргаріти
«УкрСибБанк»
Найменування банку: «УкрСибБанк»
Код ОКПО: 09807750
ИНН 2384811332
МФО: 351005
Номер р/рахунку: 26201118047300
Отримувач: Нікітін Василь Ігоревич
Призначення платежу: Благодійна допомога на лікування доньки Нікітіної Рити
«Райффайзен БанкАваль»
Банк получателя: Райффайзен Банк Аваль
Номер счета : 262092200976
МФО: 380805
Получатель: Никитин Василий Игоревич ИНН 2384811332
Назначение платежа:благотворительная помощь на лечение дочери Никитиной Риты
ЯНДЕКС КОШЕЛЕК
для Никитиной Маргариты
41001447412851
PAY PAL julorenz@yandex.ru
Nikitina Rita
ПОЧТОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ
61170 Украина, г.Харьков-170, а/я 11628
ул.Гв.Широнинцев, д.43В, кв.187
Никитин Василий Игоревич
Для жителів Європи та Америки
Реквізити рахунку в євро (EUR):
Correspondent bank: Deutsche Bank, Frankfurt
S.W.I.F.T/BIC code: DEUTDEFF
Correspondent account: 10094765400000
Beneficiary bank: JSC ProCredit Bank, Kiev, Ukraine
S.W.I.F.T/BICcode: MIFCUAUK
Beneficiary: NAME: Maiia Nikitina
Account: 26258210181343
Details of payment: на лечение Никитиной Маргариты
Реквізити рахунку в доларах: (USD):
Correspondent bank: JP MORGAN CHASE BANK
CHASE METROTECH CENTER
7TH FLOOR BROOKLYN NY
11245 USA
S.W.I.F.T/BIC code: CHASUS33
Correspondent account: 0011000080
Beneficiary bank: PRIVATBANK
DNEPROPETROVSK,UKRAINE
S.W.I.F.T/BICcode: PBANUA2X
Beneficiary customer:
NAME: Nikitin Vasyl
Account number: 4405885016170752
KHARKOV,UKRAINE
Details of payment: на лечение Никитиной Маргариты
Реквізити рахунку в російських рублях (RUB):
Correspondent bank: ОАО ПРОМСВЯЗЬБАНК, МОСКВА, РОССИЯ
Кор. счет в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России: 30101810600000000119
S.W.I.F.T/BIC code: 044583119, INN 7744000912
Beneficiary bank:АТ «ПроКредитБанк», Киев, Украина
Account: 30111810130000932901
Beneficiary:
NAME VASYL NIKITIN
Account 26203210181149
Details of payment: на лечение Никитиной Маргариты