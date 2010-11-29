Допоможіть врятувати маленьку Риту - в Україні лікувати відмовилися!

У маленької Рити Нікітіної – ракова пухлина. В Україні дівчинці відмовили в лікуванні. Шанс на одужання дають німецькі лікарі. Батьки Рити власними силами зібрали 10 000 євро і тепер Рита з мамою в клініці міста Кельн. Там дівчинку обстежили і розписали програму лікування. Але на це лікуванн потрібні 30 000 євро. Гроші, зібрані батьками, вже витрачені на обстеження та аналізи. А 30 000 євро потрібно внести до 5 грудня – інакше лікування не буде!

Батьки звертаються до всіх небайдужих людей з проханням допомогти врятувати їхню малесеньку донечку!

Лікування в Німеччині – єдиний шанс Рити на життя!

Телефон тата Василя Нікітіна - 097-391-29-29

Реквізити, за якими можна перерахувати допомогу:

Для жителів України

«ПРИВАТБАНК»

Для поповнення рахунку всередині «ПРИВАТБАНКА»

Номер картки: 4405 8850 1617 1685

Для поповнення рахунку із іншого банку

Найменування банку «ПРИВАТБАНК»

Номер рахунку: 29244825509100

МФО: 305299

ЕГРПОУ: 14360570

Призначення платежу: 4405885016171685 Нікітін В.І. благодійна допомога на лікування доньки Нікітіної Маргаріти

«УкрСибБанк»

Найменування банку: «УкрСибБанк»

Код ОКПО: 09807750

ИНН 2384811332

МФО: 351005

Номер р/рахунку: 26201118047300

Отримувач: Нікітін Василь Ігоревич

Призначення платежу: Благодійна допомога на лікування доньки Нікітіної Рити

«Райффайзен БанкАваль»

Банк получателя: Райффайзен Банк Аваль

Номер счета : 262092200976

МФО: 380805

Получатель: Никитин Василий Игоревич ИНН 2384811332

Назначение платежа:благотворительная помощь на лечение дочери Никитиной Риты

ЯНДЕКС КОШЕЛЕК

для Никитиной Маргариты

41001447412851

PAY PAL julorenz@yandex.ru

Nikitina Rita

ПОЧТОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

61170 Украина, г.Харьков-170, а/я 11628

ул.Гв.Широнинцев, д.43В, кв.187

Никитин Василий Игоревич

Для жителів Європи та Америки

Реквізити рахунку в євро (EUR):

Correspondent bank: Deutsche Bank, Frankfurt

S.W.I.F.T/BIC code: DEUTDEFF

Correspondent account: 10094765400000

Beneficiary bank: JSC ProCredit Bank, Kiev, Ukraine

S.W.I.F.T/BICcode: MIFCUAUK

Beneficiary: NAME: Maiia Nikitina

Account: 26258210181343

Details of payment: на лечение Никитиной Маргариты

Реквізити рахунку в доларах: (USD):

Correspondent bank: JP MORGAN CHASE BANK

CHASE METROTECH CENTER

7TH FLOOR BROOKLYN NY

11245 USA

S.W.I.F.T/BIC code: CHASUS33

Correspondent account: 0011000080

Beneficiary bank: PRIVATBANK

DNEPROPETROVSK,UKRAINE

S.W.I.F.T/BICcode: PBANUA2X

Beneficiary customer:

NAME: Nikitin Vasyl

Account number: 4405885016170752

KHARKOV,UKRAINE

Details of payment: на лечение Никитиной Маргариты

Реквізити рахунку в російських рублях (RUB):

Correspondent bank: ОАО ПРОМСВЯЗЬБАНК, МОСКВА, РОССИЯ

Кор. счет в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России: 30101810600000000119

S.W.I.F.T/BIC code: 044583119, INN 7744000912

Beneficiary bank:АТ «ПроКредитБанк», Киев, Украина

Account: 30111810130000932901

Beneficiary:

NAME VASYL NIKITIN

Account 26203210181149

Details of payment: на лечение Никитиной Маргариты