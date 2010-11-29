Цього року відпочили та оздоровилися 55% школярів

Протягом 2010 року відпочили та оздоровилися майже 55% дітей шкільного віку.

На цьому наголосив міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН, виступаючи на Всеукраїнській нараді з питань підведення підсумків оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2010 року, яка відбулася 26 листопада у Клубі Кабінету міністрів, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї.

Як зазначив Р.САФІУЛЛІН, загальна кількість дітей, які відпочили та оздоровилися протягом цього року, становить майже 2 млн. 362 тис. або понад 54,6% від загальної кількості школярів.

За літній період оздоровлено понад 1,5 млн. дітей пільгових категорій, з них дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, – 94,3% від загальної кількості дітей цієї категорії шкільного віку; дітей-інвалідів - 44,5%; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей - 66,8%. У 8 регіонах кількість дітей шкільного віку, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку, перевищує 60%.

"Завдяки вчасному прийняттю управлінських рішень органами виконавчої влади взяті урядом зобов`язання щодо відпочинку та оздоровлення не менше 50% дітей шкільного віку по Україні виконані", - наголосив Р.САФІУЛЛІН.

Всього на оздоровлення та відпочинок дітей з усіх джерел використано майже 1 млрд. 486 млн. грн.

Міністр нагадав, що у 2009 році набув чинності Закон "Про оздоровлення та відпочинок дітей". За цей час розроблено та затверджено майже 30 нормативно-правових документів, які стали основою для впровадження нових підходів у сфері оздоровлення та відпочинку. Водночас існує потреба у подальшому вдосконаленні деяких нормативно-правових актів.

Р.САФІУЛЛІН повідомив, що Міністерством у справах сім`ї, молоді та спорту запроваджено Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, до якого вносяться дитячі заклади оздоровлення і відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування.

"На сьогодні із 310 поданих заяв до Державного реєстру внесено 272 дитячих заклади оздоровлення та відпочинку", - зазначив Р.САФІУЛЛІН.

За його словами, міністерством розробляється Державна цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки, у якій будуть передбачені заходи з розвитку дитячих закладів оздоровлення і відпочинку, удосконалення матеріально-технічної бази дитячих закладів з передбаченням відповідного фінансування.

"Будівництву нових дитячих закладів оздоровлення та відпочинку також сприятимуть внесені зміни до Закону "Про планування і забудову територій" (щодо будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення)", - додав міністр.

Однією з форм державного контролю за діяльністю закладів оздоровлення та відпочинку визначено державну атестацію. "На сьогодні проатестовано 126 дитячих закладів. Вищу категорію отримали 17 закладів, першу – 60, другу – 40, третю – 9 закладів", - сказав Р.САФІУЛЛІН.