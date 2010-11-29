Мирний атом знову загрожує українцям

12 із 15 ядерних блоків, які нині працюють в Україні, мають закрити до 2020 року. У них закінчується термін експлуатації.

Закриття АЕС - задоволення дуже дороге, тож в Україні збираються продовжувати термін їхньої роботи. Першими реакторами, яким чиновники дозволять працювати у понадпроектний час експлуатації, стануть два ядерні блоки Рівненської АЕС. Таке рішення готуються прийняти вже на початку грудня. Головні аргументи урядовців – продовження експлуатації дасть можливість Україні зібрати гроші на виведення АЕС з експлуатації, а поки ж ці блоки даватимуть енергію. Натомість, експерти з енергетики і екологи вважають, що методи, якими українські атомники продовжують роботу реакторів, недосконалі, застарілі і не дають гарантій безпечної роботи атомних електростанцій.

ICTV