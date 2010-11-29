Кожен п’ятий українець вважає себе нещасним

Відносно щасливими почуваються 68% мешканців України, з них лише 17% вважають себе однозначно щасливими. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Разом з тим, кожен п’ятий опитаний вважає себе нещасливим. Ще 13% не змогли визначитися.

Порівняно з аналогічним дослідженням, проведеним у жовтні 2009 року, число людей, які вважають себе в більшій чи меншій мірі щасливими, трохи зменшилось з 70 до 68%. Число тих, хто вважає себе однозначно щасливими, зменшилось з 27 до 17%.

Як і рік тому, найщасливішими почуваються мешканці Півночі і Заходу, найменш щасливими – мешканці Донбасу.

Нагадаємо, все більше українців скаржаться на погіршення свого матеріального становища. Згідно з опитуваннями, майже кожен другий українець збіднів протягом останнього півроку, а 10% українських сімей не вистачає грошей навіть на їжу.

tsn.ua