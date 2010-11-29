Завтра в Україні - сніг і -13° морозу

Завтра в Україні вночі очікується сніг та мокрий сніг (на півночі Лівобережжя місцями сильний), подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, хуртовини, на півдні – дощ.

Вдень без істотних опадів, лише в північній та східній частині невеликі опади, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний з переходом у західній частині на північно-західний, 7-12 м/с. Вночі на більшій частині території пориви 15-20 м/с, в Криму та Приазов`ї місцями 25-30 м/с.

Температура протягом доби у північних та західних областях 3-8° морозу (у Карпатах 8-13°), на решті території від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні, у Донецькій та Луганській областях 2-7° тепла; в Криму вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

У Київській області у вівторок вночі очікується сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вдень місцями невеликий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура протягом доби 3-8° морозу.

У Києві температура протягом доби 3-5° морозу.