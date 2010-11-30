Кабмін затвердив план заходів з протидії поширенню наркоманії

Кабінет міністрів України затвердив план заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки.

Відповідне розпорядження № 2140-р від 22 листопада розміщено на Урядовому порталі.

Зокрема, Кабмін доручив міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів, подавати щороку до 15 січня Державному комітетові з питань контролю за наркотиками інформацію про стан його виконання для її узагальнення та подання до 30 січня Кабінетові міністрів України.

При цьому витрати, пов’язані з виконанням плану заходів, необхідно здійснювати в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Також уряд доручив відповідним органам провести моніторинг ситуації у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів і ефективності здійснення заходів реагування на таку ситуацію.

Крім того, Кабмін доручив провести комплексні оперативно-профілактичні операції “Мак” з метою виявлення і знищення незаконних посівів маку та конопель, недопущення їх незаконного витоку та перекриття каналів збуту наркосировини з легальних посівів, а також провести перевірки розважальних закладів та місць проведення дозвілля (кафе, дискотеки, нічні клуби тощо) з метою припинення фактів торгівлі або вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також профілактичні рейди “Вулиця”, “Вокзал”, “Канікули” з метою запобігання виникненню негативних явищ у молодіжному середовищі.