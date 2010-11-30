Новий метод визначення позаматкової вагітності

Британські дослідники відкрили нові можливості з діагностики позаматкової вагітності. У західних країнах часто зустрічаються випадки загибелі майбутніх мам з причини викиднів. Процес виношування є ненормальним, якщо перебігає поза порожниною матки. У медичній практиці бувають епізоди, коли вагітність розвивається у матковій трубі, в шийці матки, яєчниках і навіть у порожнині живота.

Керівник дослідження Ендрю Хорн з університету Единбурга в Великобританії, і провідний автор нового методу діагностики відзначає, що отримані тести зможуть не тільки прогнозувати перебіг вагітності, проводити діагностику ектопічної вагітності, але також будуть економічними і ефективними. Жінки не будуть переносити зайві емоційні розлади і фізичні муки, а також скоротиться кількість летальних випадків. Діагностика за допомогою сироватки торакється молекул, які відіграють важливу роль у формуванні кровоносних судин.

Було проведено дослідження за участю 40 вагітних жінок у віці від 18-45 років, які перенесли хірургічне переривання вагітності або операції з приводу трубної вагітності. Сироватка була введена в спеціальні клітини пацієнток, що відповідають за ріст і розвиток ембріона. Через півгодини фахівці виявили, що рівень сироватки при нормальній вагітності був високим, а при позаматковій - дуже низьким. Отже, діагностика позаматкової вагітності виявилася не тільки швидкою, але й достовірною.

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