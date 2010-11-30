Україна планує співпрацювати з Австрією в охороні здоров’я

Україна планує співпрацювати з Австрією у галузі охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було оголошено сьогодні у Києві на прес-конференції у рамках Міжнародної конференції “Нові шляхи розвитку охорони здоров`я”.

За словами посла Австрійської Республіки в Україні Вольфа Дітріха Хайма, між нашими країнами існує широка співпраця у галузі права, економіки. “Зараз починається проект у галузі медицини. Заплановано заходи, що стосуватимуться, і сільської місцевості, і великих міст,” – зазначив посол, висловивши надія, що австірйський уряд також підтримає цей проект.

На прес-конференції було заявлено, що реформуванню української охорони здоров’я сприятиме австрійська група VAMED.

Зокрема, генеральний директор VAMED Engineering Андреа Раффаседер, зазначила, що фірма прийшла до України для того, щоб розвивати охорону зоров’я Україні.

На її думку, найперше, Україні слід звернути увагу на створення інфраструктури як у мегаполісах, так і районних центрах, а також поліпшити сервіс.

“В України є унікальний шанс – у вас економіка, що швидко розвивається, тож є потреба у інфраструктурі охорони здоров’я, що розвивалася так само швидко. Унікальність у тому, що можна вирішити ці проблеми синхронно, робити зразу правильно. Маю надію, що у вас буде провідна система охорони здоров’я, позаяк ви можете користуватися європейським досвідом і зразу ж застосовувати його,” – сказала А.Раффаседер.