Національній науковій медбібліотеці України - 80 років

Сьогодні заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО взяв участь у заходах з нагоди відзначення 80-річчя Національної наукової медичної бібліотеки України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, під час відкриття урочистостей він привітав присутніх та відзначив, що Національна наукова медична бібліотека України – це своєрідний організаційно-методичний центр мережі медичних бібліотек, єдина спеціалізована установа, яка займається бібліотечно-інформаційним обслуговування медичних кадрів, а також готує і видає інформаційні, наукові і рекомендаційні покажчики медичного та біологічного профілю.

Він наголосив, що як науково-інформаційний галузевий центр бібліотека обслуговує вчених, практикуючих лікарів, студентів, фахівців інших галузей науки та промисловості, що працюють на розвиток охорони здоров`я громадян України.

Віце-спікер висловив переконання, що на сьогодні бібліотеки все активніше виконують функції просвітницької та соціальної роботи.

М.ТОМЕНКО запропонував Національній науковій медичній бібліотеці готувати тематичні виставки та обговорення до заохочення здорового спортивного способу життя, використання досвіду інших країн щодо підвищення тривалості життя, інформування про законодавчі акти щодо розширення території здорового життя.

Щоб стимулювати активну роботу в цьому напрямку, М.ТОМЕНКО подарував збірку статей на антиалкогольну тематику, що була видана у Чернівцях у 1910 році. «Нам треба використовувати не тільки зарубіжний, а й власний досвід боротьби проти шкідливих звичок», - наголосив він.