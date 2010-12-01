1 грудня в Україні розпочинається пробний перепис населення

З 1 по 14 грудня в Дергачівському районі Харківської області відбудеться пробний перепис населення на виконання розпорядження Кабінету vіністрів України від 28 липня 2010 року № 1565-р.

Про це повідомляє Урядовий потрал з посиланням на прес-службу Держкомстату.

Проведення пробного перепису населення проводиться для відпрацювання методологічних та організаційних питань Всеукраїнського перепису населення 2012 року, а також технології автоматизованого оброблення отриманих матеріалів.

Відповідно до організаційно-методологічних основ Всеукраїнського перепису населення, пробний перепис має відбуватись на території адміністративно-територіальної одиниці, яка за структурою населення і типами поселень найбільш наближена до структури країни в цілому. Дергачівський район Харківської області є одним із районів, що відповідають цим критеріям, зазначають у Держкомстаті.

Основними завданнями пробного перепису населення є визначення оптимальної дати і тривалості проведення майбутнього Всеукраїнського перепису, а також механізмів його проведення.

Пробним переписом населення буде охоплено майже 95 тисяч жителів і близько 450 осіб залучено як тимчасовий переписний персонал.

Перепис проводиться шляхом обходу обліковцями житлових будинків і житлових приміщень в інших будівлях і заповнення ними переписної документації. Перед початком опитування обліковець зобов’язаний пред’явити відповідне посвідчення.

Програма пробного перепису включає 30 питань. Для кожного домогосподарства – питання щодо житлового приміщення, у якому воно проживає (тип житлового приміщення, число займаних домогосподарством житлових кімнат, розмір загальної площі житла тощо). Для кожного члена домогосподарства – дата і місце народження, стать, громадянство, етнічне походження (національність), сімейний стан, рівень освіти, рідна мова, володіння українською та іншими мовами, джерела засобів існування, питання щодо економічної та міграційної активності.

За встановленою практикою і згідно з рекомендаціями Організації Об’єднаних Націй, переписи населення у більшості країн світу проводяться раз на десять років. Принципи та рекомендації ООН визначають, що саме переписи населення є унікальним джерелом соціально-демографічних даних і дозволяють отримати найдетальнішу інформацію щодо різноманітних характеристик населення як на загальнодержавному та регіональному рівні, так і міжнародному.

Останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році.