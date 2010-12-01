1 грудня - Міжнародний день боротьби зі СНІДом

Сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби зі СНІДом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Товариства Червоного Хреста України, за оцінками міжнародних організацій, Україна має найгострішу епідеміологічну ситуацію з ВІЛ /СНІД у Європі й серед країн СНД. Станом на початок 2010 року в державі проживало 360 тис. ВІЛ-інфікованих людей. Понад 77% серед ВІЛ-позитивних - це українці працездатного віку (15-49 років).

ВІЛ-інфекція - захворювання, яке ослаблює імунітет людини - вражає переважно молодих людей віком від 18 до 27 років. Головними чинниками розповсюдження ВІЛ серед молоді є вживання ін`єкційних наркотиків і незахищені статеві стосунки. Тим часом лише кожен четвертий ВІЛ-позитивний мешканець України здав тест на ВІЛ і знає про свій ВІЛ-позитивний статус.

Товариство Червоного Хреста України розглядає проблему боротьби із ВІЛ/СНІДом передусім як проблему відповідальності суспільства загалом і кожного громадянина зокрема не тільки за своє життя, а й за майбутнє держави. Адже більшість людей ставляться до інфікованих або наркотично залежних негативно, й навіть агресивно. У зв’язку з цим Товариство Червоного Хреста вкотре порушує тему прав та захисту тих, хто знаходиться під тиском дискримінації.

З метою профілактики передачі та запобігання зараженню ВІЛ Товариство Червоного Хреста здійснює забезпечення хворих на ВІЛ шприцами та специфічними ліками.

Товариство Червоного Хреста закликає молодь бути відповідальною за свою поведінку, пам’ятати, що людина та її здоров’я є найвищою соціальною цінністю, і не ігнорувати обстеження на ВІЛ.