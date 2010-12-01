Де в Україні найбільша кількість хворих на ВІЛ/СНІД?

На Хмельниччині проживає найбільша серед західних областей кількість хворих на ВІЛ/СНІД людей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник Управління охорони здоров`я Хмельницької облдержадміністрації Наталя СВЕСТУН.

“Нині в нас на обліку перебуває 1786 ВІЛ-інфікованих, в тому числі 112 дітей, 183 хворих на СНІД (з них 36 діти). Лише цьогоріч діагноз ВІЛ-інфекції визначили 245 особам, в тому числі 44 дітям. Найбільше ВІЛ-інфікованих наразі зареєстровано в містах Хмельницький та Нетішин, Ізяславському, Полонському, Славутському, Хмельницькому, Ярмолинецькому та Шепетівському районах”, - зазначила Н.СВЕСТУН.

За інформацією голови Хмельницької обласної благодійної організації “Вікторія” Лариси ВИСОЦЬКОЇ, більшість хворих на ВІЛ/СНІД в області інфікувалися статевим шляхом.

"У ВІЛ/СНІД змінилося обличчя. Так, за статистикою, людей, інфікованих статевим шляхом, в області в півтора рази більше, ніж осіб, які заразилися через наркотичні ін’єкції. Причиною такого "переселення" є, перш за все, безвідповідальна поведінка людей при повній поінформованості про саму проблему", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби зі СНІДом.