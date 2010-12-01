На українцях тестуватимуть вакцини - уряд дозволив

Кабінет міністрів прийняв постанову, якою розраховує поліпшити якість вакцин, що застосовуються в Україні.

"Постанова приводить норми проведення клінічних та клініко-епідеміологічних досліджень медичних імунобіологічних препаратів в Україні у відповідність з міжнародними стандартами", - пояснили у МОЗ.

Документом також дозволяються клінічні дослідження імунобіопрепаратів у лікарнях з добровільної згоди пацієнтів. Раніше такі препарати могли проходити тільки "польові дослідження", що полягали у вивченні наслідків їхнього застосування.

Як пояснила директор Центру імунобіологічних препаратів при МОЗ Ганна Моісеєва, більшість вакцин, що застосовуються в Україні, - імпортного виробництва.

За її словами, вони будуть тестуватися на пацієнтах тільки у випадку первинної реєстрації в Україні.

"Тестування імунобіопрепарату буде проводитися на українській цільовій групі, якщо воно вже пройшло в країні виробника і доведено безпеку та ефективність", - додала Моісеєва.

Пропозицію взяти участь у дослідженні вакцин пацієнти будуть одержувати від лікарів у поліклініках разом з інформаційною угодою, де будуть описані ризики і переваги такого співробітництва.

"Дослідження цілком страхується міністерством на предмет ризиків. За участь у ньому не передбачено матеріальної компенсації. Переваги для пацієнта - захист від інфекцій, вакцинація проти яких не є обов`язковою, а щоб її одержати, потрібно заплатити. Щеплення від грипу, наприклад", - розповіла Ганна Моісеєва.

За інформацією МОЗ, постанова Кабінету міністрів не пов`язана з нещасними випадками, що сталися в Україні після застосування імпортних вакцин.

Як відомо, 5 серпня 2009 року після вакцинації проти дифтерії, коклюшу і правця препаратом Pentaxim фірми Sanofi Pasteur померла чотиримісячна дитина в Енергодарі.

12 серпня 2009 року у Волинській області померла п`тимісячна дитина, що також пройшла за два дні до смерті вакцинацію препаратом Pentaxim.

17 серпня в Донецьку померли двоє дітей трьох і чотирьох місяців, що за кілька днів до смерті були щеплені вакциною Pentaxim.

Регіональний представник Sanofi Pasteur в Україні Олена Бех вважає, що постанова не матиме істотного впливу на ринок імунобіопрепаратів в Україні, оскільки якість вакцин вітчизняного виробництва залишає бажати кращого:

"Я не проти українського виробника, але вважаю, що наші споживачі повинні одержувати найкращі препарати, навіть якщо вони імпортного виробництва".

life.pravda.com.ua