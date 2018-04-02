В Україні затримали вербувальників донорів для "чорних трансплантологів"

Українські міліціонери спільно з білоруськими колегами заарештували трьох членів злочинної групи, яка вербувала людей - донорів нирок для "чорних трансплантологів".

Вперше в Білорусі порушено кримінальну справу за статтею 181 Кримінального кодексу (торгівля людьми з метою вилучення органів і тканин для трансплантації).

Українські співробітники МВС спільно з білоруськими колегами припинили діяльність міжнародної злочинної групи, що займалася підбором і вербуванням донорів внутрішніх органів. Встановлено, що з 2008 по 2010 рік злочинці через інтернет підшукували жертв для переправлення за кордон (Еквадор, Косово), де проводилися незаконні операції з вилучення нирок та їх пересадки заможним реципієнтам.

Проти громадян Ізраїлю та України порушили кримінальну справу

Кримінальну справу було порушено білоруськими та українськими слідчими у відношенні одного з лідерів злочинного формування - громадянина Ізраїлю, уродженця Білорусі, який емігрував у 1991 році, а також двох співучасників. Обидва - громадяни України, свого часу також були донорами і згодом увійшли до складу злочинної групи.

Фігурантів затримано на території Україні. Зібрані білоруськими правоохоронцями матеріали будуть передані українській стороні і об`єднані в одне провадження.

Вже встановлено особи трьох білорусів, які стали жертвами злочину, а також ряд осіб, які були ними завербовані, однак в силу різних причин не змогли виїхати з країни для проведення операцій. У списку жертв значаться десятки громадян України.

Як шукали донорів

Донори виїжджали за кордон добровільно, проте відносно них застосовувалися різні методи психологічного і фізичного впливу, зокрема і боргову залежність. За вилучену нирку кожному "добровольцю" обіцяли плату в розмірі 10 тисяч доларів. Однак деякі після хірургічного втручання отримували лише частину обумовленої суми, іншу необхідно було "відпрацювати", тобто завербувати нових жертв.

Як правило, до мережі "чорних трансплантологів" потрапляли молоді люди, що опинилися у скрутному фінансовому становищі і вирішили таким чином підлатати свій бюджет.

Є всі підстави вважати, що до мережі зловмисників потрапили також мешканці Росії та Молдови.

Нагадаємо, на початку листопада в Косово була розкрита діяльність "чорних трансплантологів". За даними слідства, злочинці заманювали жертв громадян Росії, Молдови, Казахстану та Туреччини на територію Косово. Доведені до злиднів люди погоджувалися пожертвувати різні органи за 20 тисяч доларів. Тільки після операції донорам не платили взагалі нічого.

delo.ua