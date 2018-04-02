Тетяна Бахтєєва: Україна - друга в Європі і п'ята в світі за розповсюдженням ВІЛ-інфекції

Не дивлячись на те, що за останні 8 років кількість нових випадків ВІЛ-інфекції в світі знизилася на 17%, ВІЛ залишається безпрецедентною за своїми розмірами глобальною проблемою у галузі охорони здоров`я, яка є однією з найсерйозніших загроз в історії людства.

Народний депутат від Партії регіонів, голова комітету ВР України з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва заявила, що Україні належить сумне лідерство за темпами розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу в Європейському регіоні. "Ми другі в Європі і п`яті в світі за темпами розповсюдження ВІЛ-інфекції. Цією інфекцією в нашій країні заражено 1,1 відсотка населення. За даними Міністерства охорони здоров`я, на 1 липня 2010 року в Україні офіційно зареєстровано 171 тис. 661 випадок ВІЛ-інфекції, зокрема 33 тис. 937 випадків захворювання СНІДом," - відзначає Т.Бахтєєва.

Щодня діагноз ВІЛ-інфекції ставиться майже 60 громадянам України. За останніми оцінками Всесвітньої організації охорони здоров`я, в 2010 році кількість людей, що живуть з ВІЛ, в Україні набагато більша і складає близько 360 тисяч осіб.

"Вже в першому півріччі 2010 року кількість нових випадків зараження ВІЛ зросла на 6% в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року. Смертність від захворювань, обумовлених ВІЛ, збільшилася на 29,6% (у 17 регіонах країни). Така ситуація вимагає від нас активних дій", - вважає народний депутат.

Вона нагадала, що в Україні боротьба з епідемією ВІЛ/СНІДу визначена одним з основних пріоритетів на найвищому державному рівні.

У Національній доповіді «Цілі розвитку тисячоліття – реальні і досяжні», представленій Президентом України Віктором Януковичем у вересні цього року на Саміті Генеральної Асамблеї ООН (присвяченому питанням прогресу в досягненні Мети розвитку тисячоліття, визначеної в 2000 році керівниками 189 держав – членів ООН), однозначно визначені завдання в цій сфері – зменшити до 2015 року темпи розповсюдження ВІЛ-інфекції на 13% в порівнянні з 2005 роком.

«Розуміючи, яку величезну роль відіграє законодавство в забезпеченні досягнення цієї мети, парламентський Комітет з питань охорони здоров`я і я, як його голова, не могли не включитися в роботу по перегляду чинного законодавства в цій сфері. 21 жовтня цього року Верховною Радою України прийнятий в першому читанні запропонований мною проект закону про внесення змін до Закону України «Про попередження захворювання синдромом придбаного імунодефіциту (СНІД) і соціальний захист населення». За нього проголосували 323 народних депутата України. Ідеологія нашого законопроекту повною мірою відповідає девізу, під яким цього року проходить Всесвітній день боротьби зі СНІДом, - «Загальний доступ і права людини", - підкреслила Т.Бахтєєва.

Депутат-регіонал вважає, що в проект закону закладені положення, що дозволяють забезпечити гарантований доступ до профілактичних заходів, до тестування, до лікування, до безкоштовної постконтактної профілактики зараження ВІЛ для всіх осіб, що мали підвищений ризик зараження.

"У перелік державних гарантій включено проведення послідовної політики, направленої на формування толерантного ставлення до людей, що живуть з ВІЛ, а також внесені положення про заборону дискримінації людей за ознакою, пов`язаною з ВІЛ-статусом людини. Це дозволить підвищити рівень захищеності людей, що живуть з ВІЛ, і, в той же час, відповідальності тих, хто допускає їх дискримінацію", - сказала Т.Бахтєєва.

Впровадження саме цих положень приведе до того, що люди не боятимуться тестуватися на ВІЛ і звертатися по відповідну медичну допомогу. Найближчим часом ця робота буде успішно завершена, і вже наступного року країна одержить Закон, який допоможе Україні дати адекватну відповідь на епідемію ВІЛ/СНІДу і узяти її під контроль.