Відпускати ліки в аптеках поки що будуть по-старому

Жодних змін у сфері рецептурного відпуску ліків поки що не передбачається.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства охорони здоров’я з приводу того, що останнім часом навколо питання щодо рецептурного відпуску лікарських засобів виник ажіотаж через поширення деякими ЗМІ інформації щодо посилення контролю за відпуском рецептурних ліків з боку регуляторних органів.

В повідомленні наголошується, що 10 листопада 2010 року проект наказу МОЗ «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360» було оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоров’я для публічного обговорення.

Минулого тижня відбулися заходи, присвячені перспективам прийняття цього проекту, зокрема, з’явилися припущення, що можливою датою набуття чинності змінами до наказу МОЗ України стане 1 грудня поточного року, зазначили в прес-службі.

Між тим директор Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров’я МОЗ України Валерій СТЕЦІВ пояснив, що набуття чинності змін до наказу МОЗ України № 360 1 грудня поточного року неможливо, адже цілком зрозуміло, що проблеми, пов’язані із рецептурним відпуском ліків, не можуть бути вирішені протягом 1-2 місяців шляхом швидкого прийняття відповідного документа.

В.СТЕЦІВ зазначив, що міністр охорони здоров’я Зіновій МИТНИК розуміє, що впровадження змін, передбачених проектом наказу № 360, потребує попередньої ретельної підготовки протягом осінньо-зимового періоду. З метою створення підґрунтя для впровадження цих змін МОЗ України направлятиме листи до обласних управлінь охорони здоров’я для інформування та підготовки фахівців на місцях, оскільки необхідно впорядкувати процедуру отримання бланків рецептів лікарями, провести роз’яснювальну роботу серед них щодо виписування рецептів.

«Вкотре прагну наголосити - офіційних посилань у авторів проекту наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360» на очікувану конкретну дату набуття чинності документа (1 грудня 2010 року) немає», - заявляє директор Департаменту.

За словами В.СТЕЦІВА, на сьогодні зазначений проект наказу перебуває на доопрацюванні. Очікується, що цю роботу буде завершено до кінця I кварталу 2011 року.