Більшість українців ніколи не проходили тест на ВІЛ.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна в листопаді.

Згідно з результатами опитування, більшість українців (61,7%) ніколи не проходили тест на ВІЛ-інфекцію. Здавали такий аналіз лише 37,2% опитаних, а 1,1% - важко відповісти на це запитання.

Переважна більшість респондентів (92,9%) вважають ВІЛ/СНІД серйозною загрозою для громадян України. З них варіант відповіді «точно так» вибрали 82,9%, «скоріше так» - 10,0%. Не вважають, що ВІЛ/СНІД являє небезпеку для країни, лише 4,9% опитаних. Із них 2,6% вибрали відповідь «точно ні», а 2,3% - «скоріше ні». Важко відповісти на це запитання – 2,2% респондентів.

Кожен другий українець (50,9%) вважає, що для нього або його близьких існує небезпека зараження ВІЛ-інфекцією. З них відповіли на запитання «скоріше так» - 26,1%, «точно так» - 25,8% респондентів. Не бачать небезпеки зараження ВІЛ-інфекцією для себе або своїх близьких 44,4% опитаних. Із них 22,1% вибрали відповідь «скоріше ні», 21,3% - «точно ні», а 4,7% громадян України - важко відповісти на це запитання.

Третина українців (33,2%) заявили про те, що якщо дізнаються, що їхній знайомий або колега ВІЛ-інфікований, їхнє ставлення до нього не зміниться. Менше третини респондентів (30,5%) надали б такому знайомому посильну допомогу й підтримку. При цьому 15,2% опитаних зазначили, що їм неприємно спілкуватиметься з ВІЛ-інфікованим, але постараються цього не показати. Постараються менше спілкуватися з таким знайомим 8,3% респондентів і лише 3,2% - повністю припинять контактувати з ним. Важко відповісти на це запитання кожному десятому українцю (9,6%).

Погодилися б, щоб їхня дитина дружила, спілкувалася, або вчився в одному класі з ВІЛ-інфікованою дитиною 39,9% громадян України. З них відповідь «точно так» на це запитання дали 21,1%, «скоріше так» - 18,8%. При цьому 38,0% українців не погодилися б на спілкування або спільне навчання своєї дитини з ВІЛ-інфікованим. Із них варіант «точно ні» вибрали 21,8%, «скоріше ні» - 16,2%. Відповідь «у мене немає дітей» дали 2,4% респондентів, а кожному п`ятому українцю (19,7%) – важко відповісти на це запитання.

*** Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему «Всесвітній день боротьби зі СНІДом» із 28 по 30 листопада 2010 року. Всього за випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.