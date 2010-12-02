Депутати не хочуть підвищувати допомогу при народженні дитини

Парламентська більшість вкотре відмовилась розглядати законопроект про підвищення допомоги при народженні дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, про це заявив народний депутат, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Олександр СОЧКА.

«Парламентська більшість сьогодні не проголосувала за включення у порядок денний засідання Верховної Ради законопроекту, згідно з яким передбачалося надання допомоги при народженні дитини у розмірі 25 тис. гривень - на першу дитину, 50 тис. гривень - на другу дитину, 100 тис. гривень - на третю і наступну дитину», - повідомив депутат.

За його словами, цей законопроект не вперше виноситься на розгляд парламенту, але щоразу цю ініціативу, як і багато інших законопроектів від опозиції, «провалюють за одним сценарієм».

«Спочатку комітети, контрольовані представниками парламентської більшості, блокують розгляд законопроектів від опозиції. Потім без висновку комітету законопроект вноситься на розгляд Верховної Ради, але його не включають у порядок денний, оскільки парламентська більшість відмовляється голосувати. Ось у такий спосіб сьогодні вкотре влада передала «привіт» українським родинам», - зазначив О.СОЧКА.

Він нагадав, що обіцянка удвічі збільшити виплати державної допомоги при народженні дитини була однією із програмних кандидата у Президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Але сьогодні ситуація змінилася. Замість збільшення допомоги при народження дитини влада будує дороги до власних маєтків. Замість реформ, які мають призвести до збільшення кількості населення до 50 мільйонів, як обіцяв кандидат ЯНУКОВИЧ, влада збільшила видатки на утримання чиновницького апарату», - сказав народний депутат.

За словами О.СОЧКИ, парламентська більшість провалила сьогодні законопроект на користь іншого, який має бути внесений Адміністрацією Президента. «Судячи із попередніх заяв, це буде варіант, який дозволить замилити країні очі, – закон буде прийнято, але виплати запропонують проводити так, що їх українські сім’ї не зможуть отримати», - сказав він.

Депутат також повідомив, що опозиційний законопроект про підвищення удвічі виплат державної допомоги при народженні дитини буде знову внесено на розгляд Верховної Ради.