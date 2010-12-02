Одеська область - лідер за розповсюдженням СНІДу в Україні

Кількість жителів Одеської області, які захворіли в першій половині цього року на ВІЛ/СНІД, збільшилася на 50%, порівняно з 2009 роком.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані були озвучені вчора на прес-конференції в Одесі, присвяченій Міжнародному дню боротьби зі СНІДом і солідарності з людьми, що живуть з ВІЛ.

«Найбільший сплеск захворюваності пов`язаний традиційно з курортним сезоном», - уточнив головний лікар Одеського міського центру з профілактики і боротьби зі СНІДом Станіслав СЕЛЕЦЬКИЙ. – Якщо зареєстрованих нових випадків захворювання на ВІЛ по Україні за вказаний період стало більше на 22,9%, то в Одеській області цей показник виявився вищим за середньонаціональний утричі».

За його словами, «за перше півріччя також збільшилася смертність від захворювань, пов`язаних зі СНІДом. Якщо в цілому по країні цей показник зріс на 29,6%, то в Одеській області - на 68,4%».

«В Одесі живуть 70% ВІЛ-позитивних громадян Одеської області, - додав головний лікар обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом Віталій НОВОСВІТНИЙ. – Понад 1500 чоловік уже померли з офіційно оголошеного початку епідемії в нашому місті».

Особливе занепокоєння осіб, які живуть з ВІЛ, викликає «відсутність ліків для боротьби із супутніми інфекціями, відсутність комплексного і регулярного підходу до соціальної реклами щодо ВІЛ, а також нетолерантне ставлення з боку службовців держструктур і медичних закладів», - заявила член Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ, Тетяна АФАНАСІАДІ.

«З початку цього року надійшли 380 скарг на лікарні та інші установи, що відмовилися обслуговувати ВІЛ-позитивних громадян. Ось ми і змушені ставити своєю метою реалізацію права на життя, підтримку і самореалізацію», - підкреслила Т.АФАНАСІАДІ.

Крім того, додала вона, «дивує те, що на центральних телеканалах, навіть музичних, завжди присутня червона стрічка 1 грудня, а на місцевих каналах ми її не побачимо».

Т.АФАНАСІАДІ нагадала, що в день всесвітньої боротьби зі СНІДом на Потьомкінських сходах Одеси активісти ряду громадських організацій міста розгорнули 22-метрову червону стрічку, яка символізує, що 22 роки тому Генеральна Асамблея ООН прийняла рішення про проведення Дня боротьби зі СНІДом. Не забули цього дня і про контрацепцію: бажаючі могли також одержати презерватив на згадку.

Як відомо, Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ, діє як громадська організація з 1999 року. Її членами і ВІЛ-позитивні активісти з Одеси, Києва, Полтави та інших міст, які працюють у ВІЛ-сервісних організаціях. Сьогодні ЛЖВ є найбільшою неурядовою організацією України, що має представництва в 47 районних та обласних центрах.