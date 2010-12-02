Відомий український хірург таки займався "чорною" трансплантацією

У справі "чорних трансплантологів" з Інституту ім. Шалімова заарештовані шестеро членів злочинної групи.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Василь Фаринник в інтерв`ю "Газеті по-київськи".

"Арештовані не тільки три лікарі, всього членів групи шестеро. Все почалося з того, що в Ужгороді ми знайшли людину, яка і розповіла нам про ситуацію з незаконними операціями, зав`язаними на столичних іменитих лікарів", - сказав він.

"Ім`я інформатора я вам сказати не можу, але завдяки йому вдалося розкрутити весь злочинний ланцюжок. У цю групу входили не тільки люди, які безпосередньо робили забір органу і пересадку, але й ті, хто займався агітацією донорів, перевезенням і супроводом", - заявив Фаринник.

За його словами, "на сьогодні є 25 осіб, яких схилили до видалення нирки".

"Основну частину донорів оперували в клініках Баку, частину операцій проводили в Інституті ім. Шалімова", - зазначив заступник міністра.

"Ми виїжджали в Баку - факт незаконних операцій підтвердився. Наші медики їздили туди оперувати своїх співвітчизників у приватному порядку, а це, з точки зору нашого законодавства, - злочин", - додав Фаринник.

"Незважаючи на те, що в міліцію донори не заявляли, претензій до лікарів не мають і отримали винагороду $10 тисяч, всіх їх слідчі визнали потерпілими у справі. Зараз ми шукаємо інших донорів", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, чому слідчий відмовляється відпустити на підписку хірурга Владислава Закордонця, Фаринник заявив: "Були клопотання від самого Закордонця, від інституту, від товариства пацієнтів, щоб відпустили хірурга на підписку про невиїзд".

"Але питання розглядав Апеляційний суд і вирішив, що підслідний має бути під вартою. Після цього подавалися ще клопотання від захисту Закордонця, але слідчий погодився з рішенням суду про арешт хірурга", - сказав він.

"У нас були дані, що він на волі буде впливати на хід розслідування і навіть може сховатися. Я вважаю, що відпускати його на підписку недоцільно", - заявив заступник міністра.

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