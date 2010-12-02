Де в Україні найбільший ризик щодо раку. Перелік регіонів

Найбільшими зонами ризику онкологічних захворювань в Україні є Київ, а також центр і південний схід країни. Про це пише COMMENTS.UA з посиланням на інформацію Національного канцер-реєстру (НКР). (НКР ведеться Національним інститутом раку і є чітко структурованим масивом даних про всі зареєстровані випадки онкозахворювань/)

Серед чоловіків захворюваність на злоякісні новоутворення (ЗН) на 100 тис. чоловічого населення найвища в Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях, Києві та Севастополі (470-575 випадків). У той же час на Закарпатті, в Івано-Франківській, Житомирській, Донецькій і Луганській областях реєструється найменша кількість випадків (356-389).

Захворюваність ЗН на 100 тис. жіночого населення (326-398 випадків) найбільш висока в п`яти регіонах – Києві, Севастополі, Одеській, Миколаївській і Запорізькій областях. Найменше жінки хворюють на Закарпатті, Буковині, Івано-Франківщині, Тернопільщині й Вінниччині (223-244).

Що стосується статевовікової структури захворюваності ЗН, то, за інформацією Національного канцер-реєстру, за підсумками 2008 року в дітей обох статей (до 17 років) найбільшу питому вагу мають лейкемії і ЗН головного мозку - 49,1% у хлопчиків і 43,1% у дівчаток.

У віковій групі 18-29 років найбільшу питому вагу мають хвороба Ходжкіна і ЗН яєчка (29,7%) у чоловіків; хвороба Ходжкіна і ЗН шийки матки (29,6%) у жінок. У віці 30-74 років у чоловіків найбільш поширені ЗН легенів й шлунку, а у жінок – ЗН молочної залози. У віковій групі понад 75 років у жінок найбільш поширений рак шкіри, у чоловіків – рак легені й шкіри.

За інформацією Національного канцер-реєстру, в нашій країні рак легенів у статистиці смертності від злоякісних новоутворень за підсумками 2008 року займав перше місце у чоловіків (24,9%) і сьоме – у жінок (5,7%). Тобто у нас куріння є причиною майже третини смертей, коли у світі – менш як чверть. І кількість курців в Україні з року в рік збільшується на тлі антиникотинових воєн у Європі й США.

У чоловіків до п`яти найпоширеніших причин смерті також входять рак шлунку (11,9%), передміхурової залози (6,8%), прямої кишки (6,4%) і ободової кишки (6,1%). У жінок основною причиною смертності від ЗН залишається рак молочної залози (20,8%). Також до п`ятірки входять локалізації: шлунок (9,7%), ободова кишка (8%), пряма кишка (7%) і яєчник (6,5%). За останні п`ять років питома вага основних нозологічних форм ЗН у структурі смертності практично не змінилася. Побічно це свідчить про відсутність ефективних профілактичних заходів.

Сьогодні ВООЗ стверджує, що смертність від раку до 2030 року зросте на 45%, порівняно з рівнем 2007 року. Кількість нових випадків захворювання на рак зросте за цей період з 11,3 до 15,5 млн., а смертність – до 17 млн. Щороку ж в нашій країні від різних онкозахворювань помирає близько 90 тис. людей, наголошує COMMENTS.UA.